Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. EEUU ataca infraestructura logística militar en Irán

IRAN GUERRA | EE.UU. alcanza infraestructura logística militar en su nueva ronda de ataques contra Irán, que lanza numerosos ataques sobre Catar, Baréin y Kuwait en respuesta.

– Al menos ocho muertos y 19 heridos en Irán en nuevos ataques de EE.UU. Teherán cifra en 38 los muertos por los ataques de EE.UU. de la última semana.

– Irán informa de ataques contra objetivos de EEUU en Siria y Catar con varios muertos.

– EE.UU. niega que Irán haya matado o capturado soldados estadounidenses en Siria.

– Irán denuncia ante ONU «crímenes de guerra» de EEUU por ataques a infraestructuras civiles.

– EE.UU. destruye una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz.

2. China tacha de falsedad la acusación de interferencia electoral de Trump

CHINA EEUU | China califica de «completa falsedad» las acusaciones de interferencia electoral en EE.UU.

3. Andy Burnham, proclamado líder del Partido Laborista británico

R.UNIDO GOBIERNO | Andy Burnham es proclamado líder del Partido Laborista británico en sustitución de Starmer.

PERFIL – Andy Burnham, líder laborista al tercer intento y sin pasar por las urnas.

4. Bruselas urge a España a desvincular Fiscalía y Gobierno y lamenta pocos avances anticorrupción

UE JUSTICIA |La Comisión Europea urge a España a desvincular Fiscalía y Gobierno y lamenta pocos avances anticorrupción.

– Bruselas urge a España a reformar leyes de ‘lobby’, conflicto de intereses y transparencia.

5. Rusia inhabilita como candidato al opositor Nadezhdin

RUSIA ELECCIONES | Rusia inhabilita como candidato a diputado al opositor Borís Nadezhdin por extremismo.

PERFIL | Nadezhdin, la última esperanza de la oposición rusa.

– El opositor ruso Nadezhdin denuncia intentos de «cerrarle la boca» y de vetarlo en la Duma.

6. Bruselas propone que la industria pueda emitir más CO2 a cambio de inversiones verdes

UE ENERGÍA | Bruselas propone que la industria pueda emitir más CO2 a cambio de inversiones verdes.

– Bruselas quiere que la electricidad suponga casi la mitad del consumo de energía en 2040.

– ONG cargan contra Bruselas por «debilitar» el sistema europeo de comercio de emisiones.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

R.UNIDO GOBIERNO | Andy Burnham, nuevo líder del Partido Laborista británico, en sustitución de Keir Starmer.

EL DATO DEL DÍA

MÉXICO TERREMOTO | Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de México en la frontera con Guatemala.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU TRUMP | Trump despide a su operador de teleprompter por apostar ilegalmente sobre sus discursos.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Colonos crean nuevo punto turístico en Cisjordania: una poza con agua robada a palestinos. Por Patricia Martínez Sastre, desde Fasayil (Cisjordania).

IRÁN GUERRA | Irán vive entre miedo, preocupación y sed de venganza en medio de nueva escalada con EEUU. Por Aydin Shayegan, desde Teherán.

UCRANIA GUERRA | Rusia responde a bloqueo ucraniano de Azov y paraliza exportaciones agrícolas en mar Negro. Por Marcel Gascón, desde Kiev.

IRÁN GUERRA LÍBANO | El Líbano reivindica su patrimonio arqueológico frente a la destrucción de la guerra. Por Rosa Soto, desde Beirut.

JAPÓN FOTOGRAFÍA | El ‘boom’ de lo analógico en la era tecnológica: Fujifilm rescata sus cámaras desechables. Por Paula García, desde Tokio.

PENDIENTES DE

PERÚ INDÍGENAS | El Tribunal Constitucional realizará una audiencia descentralizada en Iquitos para revisar la resolución de la Corte Superior de Justicia de Loreto sobre la demanda de amparo del pueblo Secoya, que exige la titulación integral de más de 260.000 hectáreas de su territorio ancestral.

Redacción EFE Internacional

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