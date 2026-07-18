Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Se recrudece la guerra en Oriente Medio

IRAN GUERRA | Irán eleva a 50 los muertos por los ataques de EE.UU. en las últimas tres semanas

– EE.UU. confirma 13 militares heridos en la última semana en Oriente Medio

– Ataque iraní causa incendio en planta de energía y desalinizadora de Kuwait, dice Gobierno

– Países del Golfo condenan «crímenes de guerra» de Irán y piden que Teherán rinda cuentas

– Israel acoge en sus bases militares más aviones cisterna de EE.UU. por escalada con Irán

2. Más de diez muertos al día por ataques israelíes pese a la «tregua» en Gaza

ISRAEL PALESTINA | Israel mata a una pareja y tres hijos menores de edad en un bombardeo en Gaza

– Un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza mata a tres personas

– Bélgica prohíbe importación de productos que vengan de asentamientos israelís en Palestina

3. Los drones ucranianos siembran el caos en varias regiones rusas

UCRANIA GUERRA | Mueren 8 personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

– Drones ucranianos provocan un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú

– Zelenski justica los ataques a centros logísticos rusos alegando su uso militar

4. Tragedia en Uganda

UGANDA ACCIDENTE | Ascienden a 24 los muertos tras el accidente de un autobús escolar en el este de Uganda

– Uganda suspende excursiones escolares tras la muerte de más de 20 alumnos en accidente de tráfico

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA | El Poder Judicial de Irán ha registrado más de 3.000 denuncias por “crímenes de guerra” de Israel y Estados Unidos durante la guerra de 12 días del año pasado y el conflicto iniciado el 28 de febrero contra la República Islámica.

NUESTROS TEMAS

CUBA CRISIS | La llegada del verano en Cuba se convierte en una prueba de resistencia para las familias que -en medio de los prolongados apagones, la escasez de alimentos y transporte, y las limitadas opciones para el disfrute- buscan en las playas al oeste de La Habana un pequeño alivio al intenso calor y a la grave crisis que vive el país. Por Claudia Dupeirón desde La Habana

VENEZUELA TERREMOTO | Cuando Betzi Gutiérrez se calza sus botas y viste su chaleco amarillo y casco blanco de ingeniera para revisar las bases de los edificios afectados por el doble terremoto en Venezuela, no solo carga con las herramientas y la responsabilidad de su profesión, también lleva el peso de haber visto su propio techo desplomado el pasado 24 de junio. Por Bárbara Agelvis Maza desde Caracas

EEUU CAMBIO HORA | La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó esta semana un proyecto de ley que busca mantener el horario de verano durante todo el año en el país, una medida que ahora debe superar el examen del Senado y que abriría la puerta a cambios significativos en la vida cotidiana de los estadounidenses.

Redacción EFE Internacional

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