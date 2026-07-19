Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

Compartir

3 minutos

DESTACADOS

1. Se agrava la escalada militar en Oriente Medio

IRAN GUERRA | EE.UU. lanza bombardeos aéreos contra Irán por octava jornada consecutiva

– El Ejército iraní ataca de nuevo Kuwait, que dice estar respondiendo a misiles y drones

– Jordania dice haber interceptado 3 nuevos misiles iraníes y un cuarto cayó en zona remota

– Irán denuncia un ataque de EE.UU. contra la central nuclear en construcción de Darkhovin

– La Liga Árabe pide desescalada a EEUU e Irán ante el riesgo de una «destrucción mutua»

2. Rusia responde a la última oleada de drones ucranianos

UCRANIA GUERRA | Uno de los mayores ataques rusos con misiles contra Kiev deja al menos un muerto

– Al menos tres personas muertas y veinte heridas en un ataque ruso a Járkov

– Drones ucranianos atacan tres petroleros y otros dos barcos rusos en el Mar Negro

– Los rusos se enfadan con Putin, cuya popularidad se desploma en las enmcuestas

3. La rutina diaria de la muerte en Gaza

ISRAEL PALESTINA | Israel mata a dos personas en una operación militar en el norte de Gaza

– Israel mata a un gazatí y hiere a otros diez, la mayoría niños, en ataque al sur de la Franja

4. Empiezan a conocerse las primeras medidas de Burnham, nuevo primer ministro británico desde mañana

R.UNIDO GOBIERNO | Andy Burnham asumirá mañana la jefatura de Gobierno británico

– Burnham renuncia al polémico carnet de identidad digital para los británicos

5. Encuentran después de dos meses a los pasajeros de un vehículo que se averió en el desierto de Sudán

SUDÁN ACCIDENTE | Hallan 33 cadáveres, entre ellos mujeres y niños, tras quedar varados en el desierto de Sudán

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este domingo a 893 el número de muertos y a 2.267 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

NUESTROS TEMAS

UNESCO PATRIMONIO (Claves) | La Ribeira Sacra española, los históricos teatros amazónicos de Brasil y el yacimiento palestino de Sebastia figuran entre las 30 candidaturas a Patrimonio Mundial cuyo futuro se decidirá en un evento que se inaugura este domingo en la ciudad de Busan, la segunda mayor de Corea del Sur.

UCRANIA GUERRA | Los rusos parecen haberse enfadado con su presidente, Vladímir Putin, ya que las encuestas demuestran un desplome en su popularidad que no se veía desde la polémica reforma de las pensiones de 2018.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245