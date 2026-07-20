Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. EE.UU. e Irán intensifican su escalada

IRÁN GUERRA | EE.UU. lanza nuevos ataques aéreos contra Irán, destinados a degradar aún más las capacidades militares de Irán utilizadas para atacar buques comerciales y marineros civiles en el Estrecho de Ormuz, mientras Irán afirma haber atacado bases de EE.UU. en Jordania y Kuwait, destruyendo un radar y aviones, y objetivos de EE.UU. en Bahréin.

– Irán «cuenta los minutos» para recibir a soldados estadounidenses ante una posible operación terrestre.

– EE.UU. confirma la muerte de otro soldado en el norte de Irak e identifica a los dos soldados muertos en un ataque iraní en Jordania.

– Comienza la operación de retirada israelí de tres ciudades libanesas, dice EE.UU.

– Los hutíes de Yemen declaran un embargo marítimo contra Arabia Saudit en medio de la escalada.

2. Burnham promete un nuevo modelo político y económico para el Reino Unido.

R.UNIDO GOBIERNO | Burnham asume el Gobierno británico tras recibir el encargo del Rey Carlos III y promete un nuevo modelo político y económico para el Reino Unido.

CLAVES | Principales retos para el nuevo primer ministro británico.

CLAVES | Los aspectos personales de Andy Burnham que darán forma a su estilo de liderazgo.

PERFIL | Burnham, el laborista que desde los 15 años lleva la política en las venas.

– Starmer dice que su trabajo «está hecho» y resalta la labor realizada en sus dos años.

3. España cierra un acuerdo con Argelia para aumentar las importaciones de gas.

ESPAÑA ARGELIA | España cierra un acuerdo político con Argelia para aumentar las importaciones de gas durante la visita de Sánchez.

– Aagesen insta a las empresas españolas a aprovechar las nuevas oportunidades en Argelia.

– Sánchez regala al presidente de Argelia una camiseta de la selección española de fútbol.

4. Al menos diez marineros mueren en ataque ruso a buque mercante turco

UCRANIA GUERRA | Al menos diez marineros mueren en un ataque con misiles rusos a un buque mercante turco, mientras que un ataque ucraniano a un autobús en la región rusa de Belgorod causa al menos 5 muertos.

– Cinco muertos en ataques aéreos rusos sobre Pavlohrad, Kramatorsk y Zaporiyia.

– Masivo ataque ucraniano a Moscú deja heridos e incendia instalaciones industriales.

– El jefe del Ejército ucraniano visita el frente de Kostiantynivka en medio de rumores de destitución.

5. X bloquea la cuenta del consulado británico en Jerusalén tras publicación crítica con Israel.

ISRAEL PALESTINA | X bloquea la cuenta del consulado británico en Jerusalén tras una publicación crítica sobre Israel.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

EEUU NARCOTRÁFICO | ‘El Mayo’ Zambada es condenado en EE.UU. a cadena perpetua por narcotráfico

LOS DATOS DEL DÍA

UE ALIEXPRESS | Bruselas multa a AliExpress con 550 millones por no combatir la venta de productos ilegales.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

FRANCIA CIENCIA | Los olores de la infancia dejan una marca permanente en el cerebro y explican el llamado efecto ‘Magdalena de Proust’, según una investigación científica, que identifica por primera vez los mecanismos neuronales responsables de esos recuerdos particularmente intensos y cargados de emoción.

NUESTROS TEMAS

COLOMBIA CONFLICTO | ‘Florecer de nuevo’, la exposición que pone rostro al reclutamiento infantil en Colombia. Por Esneyder Negrete, desde Bogotá.

MARRUECOS PATRIMONIO | Los curtidores de Fez, el otro lado de la postal turística. Por Mar Marín, desde Fez, Marruecos.

PENDIENTES DE

COLOMBIA CONGRESO | El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, da su último discurso ante el Congreso antes de entregar el cargo a su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

Redacción Internacional EFE

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