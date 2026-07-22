Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. El juez propone el inicio del juicio a Maduro para el 1 de junio de 2027

EEUU MADURO | El juez del caso de Maduro propone el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027.

– La tercera vista previa al juicio, a la que comparecieron el presidente venezolano depuesto y su esposa, concluyó tras apenas 18 minutos.

2. Trump anuncia un acuerdo nuclear con Arabia Saudí

IRÁN GUERRA | Trump ha llegado a un acuerdo nuclear con Arabia Saudí, según diferentes medios, mientras que Irán amenaza con atacar intereses de EE.UU. y aliados si bombardea sus centros nucleares.

– Trump amenaza con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra buques en Ormuz, mientras que Irán dice haber lanzado nuevos ataques contra bases de EE.UU. en Jordania. EE.UU. completa 11 noches de ataques contra Irán y afirma que Ormuz sigue «abierto».

– Trump dice que Irán va «a pagar con creces» la muerte de soldados estadounidenses. EEUU confirma muerte de sargento desaparecido y eleva a 18 sus bajas en la guerra en Irán.

– Irán ejecuta a otro de los detenidos durante las protestas de enero.

– El tránsito en Ormuz cae un 31 % y en Bab al Mandeb en 34 % de un día para otro, según Kpler.

– La Unesco declara Patrimonio en Peligro la ciudad libanesa de Tiro, bombardeada por Israel.

3. Zelenski cambia la cúpula del Ejército pero no logra cerrar la crisis por Fédorov

UCRANIA GUERRA | Zelenski cambia la cúpula del Ejército, al firmar los nombramientos de los nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de la Defensa, pero no logra cerrar la crisis por prescindir de Fédorov como ministro de ese área.

– Un muerto y 15 heridos tras ataques ucranianos contra almacenes de comercio electrónico en el suroeste de Rusia, mientras Zelenski reivindica los ataques contra almacenes del ‘Amazon ruso’.

CLAVES | ¿Por qué rusos y ucranianos atacan los almacenes de comercio electrónico?

– Un muerto en un ataque contra un buque turco que transportaba carbón ruso en el mar Negro.

4. Diez muertos en un incendio en el centro de Lima

PERÚ INCENDIO | Diez muertos en un incendio en un barrio del centro de Lima

5. La casa natal de Hitler reabre como comisaria

AUSTRIA NAZISMO | Austria convierte la casa natal de Hitler en una comisaría para borrar su simbología nazi.

6. El Louvre reabre la Galería de Apoyo nueve meses después del robo

MUSEO LOUVRE | Nueve meses después del robo de las joyas, el Louvre reabre al público la Galería de Apolo.

CRÓNICA | El Louvre reabre la galería donde robaron joyas: «visitarla ahora es aún más interesante». Por Pol Lloberas Cardona, desde París.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

EEUU MADURO | El presidente depuesto venezolano Nicolás Maduro apareció delgado pero con buen aspecto durante su comparecencia de ante un tribunal federal de Nueva York, a donde acudió vestido con un mono de color caqui de manga corta y caminó con normalidad, sin mostrar dificultades de movilidad ni cojera como en vistas previas.

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | La RD del Congo roza los 1.000 fallecidos por el brote de ébola: Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este miércoles a 999 el número de muertes confirmada.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN | Descubren el primer satélite natural fuera del sistema solar.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL EEUU | Israel regala a EE.UU. su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas. Por Guillermo Azábal, desde Jerusalén.

JAPÓN EXTRANJEROS | Japón endurece requisitos para visados de negocios y pone en jaque a miles de comercios. Por Pilar Bernal Zamora, desde Tokio.

UCRANIA GUERRA | Ucranianos apoyan a las editoriales tras destruir Rusia 1,5 millones de libros en julio. Por Rostyslav Averchuk, desde Leópolis (Ucrania).

PENDIENTES DE

UCRANIA GUERRA | Los embajadores permanentes de la Unión Europea se reúnen para tratar de aprobar el 21 paquete de sanciones contra Rusia.

EEUU GOBIERNO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita un instituto de secundaria en Atlanta (Georgia) para promocionar las cuentas financieras para hijos nacidos durante su mandato.

VENEZUELA CRISIS | El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

TESLA RESULTADOS | Tesla da a conocer los resultados del primer semestre del año tras ganar 477 millones de dólares, un aumento del 17 %, en los tres primeros meses de 2026.

ALPHABET RESULTADOS | Alphabet, la matriz de Google y YouTube, presenta resultados trimestrales al cierre de la bolsa tras ganar 62.578 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 81 % más interanual.

Redacción EFE Internacional

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