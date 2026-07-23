Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Trump dice que responsabilizará a Irán si los hutíes continúan sus ataques contra buques.

IRÁN GUERRA | Trump dice que responsabilizará a Irán si los hutíes continúan sus ataques contra buques, tras los ataques a petroleros saudíes en el mar Rojo.

– Guterres alerta que Oriente Medio se está «saliendo de control» y pide «dar marcha atrás».

– Trump condiciona acuerdo nuclear con Arabia Saudí a que normalice relaciones con Israel.

– El barril de brent sube 6 dólares en menos de 24 horas y alcanza de nuevo los 100 dólares, mientras que el Texas supera los 90 dólares.

2. Nuevo paquete de sanciones de la UE a Rusia

UCRANIA GUERRA | Bruselas congela el precio del petróleo ruso y suma su mayor tanda de sanciones desde 2022.

– Los países acordaron finalmente la prohibición de transferir gas natural licuado (GNL) ruso fuera de la UE, una medida con fuerte impacto en el sector naviero europeo especializado en ese transporte, como el de Grecia, pero pactaron una exención para los contratos y compras firmados antes del 24 de febrero de 2022.

– Rusia promete responder a nuevas sanciones que cree perjudiciales también para la UE.

3. Más de 3.200 colonos israelíes rezan en Al Aqsa

ISRAEL PALESTINA | Más de 3.200 colonos israelíes rezan en Al Aqsa durante luto por «destrucción del Templo».

– Ministro ultranacionalista israelí celebra que los judíos se sientan «dueños» de Al Aqsa, mientras que Abás ve como una «escalada peligrosa» la entrada de miles de colonos en mezquita.

– Dos palestinos mueren abatidos a tiros tras un ataque a un colono israelí en Cisjordania.

4. Bruselas multa a Google con 890 millones

UE GOOGLE | Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros.

5. Penélope Cruz y Javier Bardem, juntos a concurso en el Festival de Venecia

FESTIVAL VENECIA | Penélope Cruz y Javier Bardem, juntos a concurso en el Festival de Venecia con ‘Bunker’.

– Cassey Affleck, Koreeda, McDonagh, Herzog o Nanni Moretti, a por el León de Oro de Venecia.

– La Mostra programa un documental hecho totalmente con IA, un «experimento artístico».

– La Mostra de 2026: maestros de vuelta, mucho cine político y solo una directora a concurso.

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

ESPAÑA OIT | La vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, candidata a dirigir la OIT.

EL DATO DEL DÍA

BCE TIPOS | El Banco Central Europeo (BCE) mantiene los tipos de interés en el 2,25 %.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

OSOS PARDOS | Algunos osos son capaces de «mentir» para parecer más grandes que sus rivales.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Desplazados mientras Israel expande su zona de control en Gaza: «Estamos acorralados». Desde Deir al Balah (Franja de Gaza).

TAIWÁN CHINA | La «nueva normalidad» de China en torno a Taiwán: menos aviones y más coerción marítima. Por Javier Castro, desde Taipei.

JAPÓN INTELIGENCIA | Japón refuerza sus servicios de inteligencia y su seguridad económica frente al espionaje. Por David Asta Alares, desde Tokio.

SUDÁFRICA XENOFOBIA | Xenofobia y repatriaciones en Sudáfrica: ¿un golpe para la economía del país? Por Moses Mudzwiti, desde Johannesburgo.

COLOMBIA GOBIERNO | De la Espriella convierte la caribeña Barranquilla en sede alterna del Gobierno colombiano. Por Hugo Penso Correa, desde Barranquilla (Colombia).

BRASIL ELECCIONES | La derecha brasileña se fractura de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Por Carlos Meneses, desde Sao Paulo.

PENDIENTES DE

ONU SECRETARIO GENERAL | La ONU celebra su primer debate entre los aspirantes para suceder a António Guterres.

COMIC CON | Comienza este jueves una nueva edición del festival Comic Con.

INTEL RESULTADOS | Intel presenta al cierre de la bolsa los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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