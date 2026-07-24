Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Rusia golpea una muestra de armamento en Kiev en un día marcado por los ataques cruzados

UCRANIA GUERRA | Diez muertos y un centenar de heridos en ataque ruso en muestra de armamento cerca de Kiev.

– Al menos seis muertos y 26 heridos en ataque ucraniano contra empresa militar rusa

– Ucrania ataca simultáneamente almacenes de logística rusos en cuatro regiones

PERFIL | Wildberries, la Amazon rusa, objeto de la ira ucraniana.

2. La violencia israelí se desata en Cisjordania tras la muerte de 2 soldados y 4 palestinos

ISRAEL PALESTINA | Ejército israelí cerca Cisjordania mientras colonos siguen atacando aldeas palestinas

– Ministro israelí llama a destruir aldeas palestinas y legalizar asentamiento tras ataques.

– Netanyahu promete «acción contundente» tras tiroteo donde murieron dos israelíes y cuatro palestinos.

– Una veintena de ONGs israelíes pide parar «pogromos» de los colonos contra palestinos

– La Unesco declara Patrimonio Mundial el yacimiento palestino de Sebastia, en la Cisjordania ocupada.

3. Bruselas moviliza cuatro aviones desde Grecia e Italia para ayudar en incendios en España

ESPAÑA INCENDIOS | Bruselas moviliza cuatro aviones desde Grecia e Italia para ayudar en incendios en España.

– Siguen sin control los incendios en el centro de España

CLAVES | ¿En qué consiste el Mecanismo de Protección Civil de la UE solicitado por los incendios?

4. Trump amenaza con usar fondos iraníes para pagar daños a buques

IRÁN GUERRA | Trump amenaza con usar fondos iraníes para pagar daños a buques y cargamentos y Teherán responde que eso crearía un «precedente incendiario».

– Cuatro muertos y siete heridos en Irán tras la última ronda de ataques de Estados Unidos. Irán eleva a 55 los muertos de las últimas semanas.

– Irán ataca posiciones militares de Estados Unidos en Baréin y Jordania

5. Trump lanza una nueva ola arancelarias que afectan a 60 economías

GUERRA COMERCIAL | Trump impone aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a 60 economías.

– Bruselas valora que el nuevo arancel de EE.UU. a la UE respete el acuerdo entre ambos

– Las principales bolsas de Asia se hunden ante los nuevos aranceles de Trump. Las europeas suben moderadamente

CLAVES | Claves del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU tras los nuevos aranceles de Trump.

6. El movimiento “Cucarachas” negocia con el Gobierno indio sin retirar sus exigencias

INDIA PROTESTAS | El Gobierno indio pide 24 horas al movimiento “Cucarachas” para satisfacer sus demandas

CLAVES | El movimiento “Cucarachas”, la protesta juvenil que presiona al Gobierno de Modi.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

ALEX KATZ | Alex Katz, el pintor que nunca siguió modas, cumple 99 años. Por Celia Sierra.

EL DATO DEL DÍA

FRANCIA INCENDIOS | Casi 70.000 evacuados en Francia por los incendios. 44.000 en la Bahía de Arcachon y 23.000 en Las Landas

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA LÍBANO | El reto de devolver la educación a miles de niños en el Líbano marcados por la guerra. Por Rosa Soto, desde Beirut.

BIRMANIA ESPAÑA | Hijo de Aung San Suu Kyi pide a España unirse a campaña por una prueba de vida de su madre. Por Héctor Pereira, desde Bangkok.

PENDIENTES DE

EEUU PRENSA | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, reagendada después de que la gala prevista para abril fuera suspendida tras el intento de asesinato en su contra.

FESTIVAL BAYREUTH | La organización del Festival de Bayreuth explica en una rueda de prensa su programación, que comienza el sábado con la Novena sinfonía de Beethoven, una obra que fue fundamental para Wagner, y que también incluye por primera vez en el anillo de nibelungo escenografías acompañadas por imágenes generadas por inteligencia artificial, entre otras novedades con los que el evento celebra su 150 edición.

Redacción EFE Internacional

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