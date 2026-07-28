Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Keiko Fujimori asume este martes como presidenta en Perú.

PERÚ INVESTIDURA | Perú vive su noveno cambio de presidente en diez años con la investidura de Keiko Fujimori.

2. Las ‘tormentas de fuego’ agravan el megaincendio de Gironda

FRANCIA INCENDIOS | Las ‘tormentas de fuego’ irrumpen en Francia y agravan el megaincendio de Gironda, mientras que son evacuados otros 4.000 turistas de varios cámpines por el megaincendio cerca de Burdeos.

CRÓNICA | Un ejército de bomberos, policías, militares, agricultores y voluntarios combate el fuego de la Gironda en la cuarta ola de calor en Francia. Por Edgar Sapiña Manchado, desde Lège-Cap-Ferret (Francia).

3. Al menos un muerto y decenas de heridos y atrapados tras terremoto en Japón.

JAPÓN TERREMOTO | Al menos un muerto, decenas de heridos y atrapados en Japón tras terremoto de magnitud 7,1.

4. Trump recibe a Netanyahu

IRÁN GUERRA | Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán

– Irán advierte con impedir el paso por Ormuz a buques que acepten fondos iraníes congelados.

5. Estudiantes mexicanos exigen examen presencial tras presunto uso de IA en prueba de acceso online

MÉXICO EDUCACIÓN | Estudiantes mexicanos exigen examen presencial tras presuntas trampas en prueba de la UNAM, la primera que se realiza online, como la existencia de calificaciones perfectas sin ningún fallo o el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).

– Sheinbaum dice que universidad debe decidir sobre examen por presunto fraude con IA.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

LINDSEY GRAHAM | El senador de EE.UU. Lindsey Graham es homenajeado en el Capitolio antes de su funeral.

EL DATO DEL DÍA

BOLSA SEÚL CIERRE | El Kospi surcoreano se desploma un 10,84 % por las tecnológicas y siguiendo a Wall Street.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

TOM CRUISE | Suri, la única hija biológica de Tom Cruise, se cambia legalmente el apellido de su padre.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Um al Jair, la aldea palestina donde colonos mataron a vecino y aun así el asedio aumentó. Por Yael Ben Horin, desde Um al Jair (Cisjordania).

CPI CRISIS | La CPI encara futuro sin fiscal jefe, en medio de sanciones, retiradas y presión política. Por Imane Rachidi, desde La Haya.

PENDIENTES DE

VISA RESULTADOS | Visa presenta hoy los resultados correspondientes al tercer trimestre de su ejercicio fiscal de 2026.

FORD RESULTADOS | Ford da a conocer los resultados del primer semestre del año tras ganar 2.548 millones de dólares.

ARGENTINA FMI | La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, continúa este martes su viaje a la Argentina.

EEUU PENA DE MUERTE | El estado de Florida, que lidera la pena de muerte en Estados Unidos con un ritmo récord, planea este martes dos ejecuciones de reclusos en un mismo día, incluyendo la de un hombre de 80 años, el de mayor edad en la historia estatal.

VENEZUELA CRISIS | El chavismo convoca a una movilización para conmemorar el natalicio del presidente fallecido Hugo Chávez, una fecha que coincide con los dos años de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela en las que se proclamó a Nicolás Maduro como ganador, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento.

Redacción EFE Internacional

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