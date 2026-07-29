Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Crece la tensión en Oriente Medio

IRÁN GUERRA | Al menos 20 muertos de las milicias proiraníes en el ataque de Arabia Saudí y EEUU en Irak, que convoca una reunión de urgencia, mientras que Irán reivindica un ataque con misiles a una base aérea estadounidense en Jordania.

CLAVES | Irak afronta una prueba de fuego por control de milicias tras el ataque de A. Saudí y EEUU.

– Trump amenaza a Irán por ataque a base en Jordania: «Le vamos a dar una jodida paliza».

– La Presidencia iraquí condena el ataque de A.Saudí y EEUU por violar la soberanía del país.

– Arabia Saudí dice que seguirá respondiendo en «legítima defensa» a cualquier ataque desde Irak.

– Hutíes aseguran haber derribado nuevo dron saudí sobre norte de Yemen en medio de escalada y apoyan una respuesta «legítima» de Irak al ataque de Arabia Saudí y EE.UU.

2. A menos 18 muertos tras el terremoto en Japón

JAPÓN TERREMOTOS | Aumentan a 18 los muertos tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sur de Japón, que busca contra reloj a los atrapados bajo los escombros.

CLAVES | Claves del sismo de 7,1 en Japón: 18 muertos y una falla residual como posible causa.

– Un nuevo terremoto de magnitud 5,8 sacude el sudoeste de Japón tras seísmo con 18 muertos.

3. Dos bomberos en Grecia, mientras se estabiliza el megaincendio de la Gironda, en Francia

EUROPA INCENDIOS | Dos bomberos mueren en un incendio forestal en la isla griega de Creta

– El megaincendio de Gironda sigue estabilizado, pero Francia se mantiene en alerta por calor.

CRÓNICA | Burdeos pide parar avalancha de ayuda solidaria ciudadana tras el incendio de la Gironda.

4. Shakespeare flamenco

R.UNIDO SHAKESPEARE | El teatro Shakespeare’s Globe de Londres apuesta por el flamenco para reinventar una de las comedias más sofisticadas de William Shakespeare, ‘Trabajos de amor perdidos’ (1598).

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

RUSIA TELEGRAM | Rusia declara en busca y captura al fundador de Telegram, Pávil Dúrov, por «cooperación con terrorismo».

PERFIL | Pável Dúrov, el «terrorista» informático que desafía al Kremlin.

EL DATO DEL DÍA

ALEMANIA AUTOMÓVIL | El fabricante alemán BMW recortará 8.000 puestos de trabajo hasta finales de 2027.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | El pueblo palestino que nunca duerme para defenderse de los ataques de colonos israelíes. Por Patricia Martínez Sastre, desde Sinjil (Cisjordania).

SIRIA TRANSICIÓN | Siria despide a los billetes con el rostro de Bachar al Asad tras casi una década. Por Ghadi George Baghdadi, desde Damasco.

IRÁN GUERRA | Dos años de poder de Pezeshkian marcados por guerras, crisis económica y represión en Irán. Por Aydin Shayegan, desde Teherán.

JAPÓN TERREMOTO | La explosión de un centro comercial sacude Japón tras el terremoto: «Fue aterrador». Por Jorge Dastis desde Kumamoto.

PENDIENTES DE

MARRUECOS MONARQUÍA | El rey Mohamed VI pronuncia este miércoles un discurso con motivo del 27 aniversario de su entronización.

RESERVA FEDERAL | La Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, en un contexto marcado por las nuevas peticiones del presidente, Donald Trump, para que rebaje el precio del dinero.

CUBA PARLAMENTO | La reducción del aparato del Estado -incluidos varios ministerios- y el paquete de profundas reformas económicas que promete liberalizar y descentralizar la devastada economía cubana son los platos fuertes de la primera sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) que arranca este miércoles en La Habana.

EEUU ESPACIO | La NASA revela en una rueda de prensa los detalles del lanzamiento al espacio del telescopio Nancy Grace Roman, que tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble y será capaz de medir la luz de mil millones de galaxias, programado para el 30 de agosto. Redacción EFE Internacional

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