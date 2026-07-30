Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Caos en la frontera de Marruecos con Ceuta con miles de personas tratando de entrar en España

MARRUECOS ESPAÑA | El caos se apodera de la frontera entre Ceuta y Marruecos, con miles de personas tratando de entrar a España.

– España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

CLAVES | La ola de migrantes a España: ¿Qué ha pasado en la frontera con Marruecos?

2. Sigue el intercambio de misiles entre Rusia y Ucrania

UCRANIA GUERRA | Un ataque masivo ruso en Ucrania con 70 misiles y 280 drones causa ocho muertos, según Zelenski.

– Cae en Polonia un posible misil ruso

– Ucrania ataca más almacenes de Wildberries, el Amazon ruso.

– Rusia confirma ataque a objetivos militares en Kiev, Leópolis y otras regiones de Ucrania.

3. Riesgo de extensión del conflicto en Oriente Medio

IRÁN GUERRA | EE.UU. golpea decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní en nueva ofensiva

– Al menos un muerto por el ataque atribuido a Irán en una empresa china en Kuwait.

– Jordania derriba cinco misiles lanzados contra su territorio y acusa a Irán del ataque

– Irán asegura haber destruido tres cazas F-35 de EE.UU. en un ataque a una base en Jordania y EE.UU. lo desmiente

– Los hutíes afirman que Arabia Saudí prepara una «escalada integral» y prometen responder

– Liga Árabe advierte contra «intentos de ampliar conflicto» tras ataque con dron en Egipto

4. Al menos 34 muertos y miles de evacuados por el terremoto de Japón

JAPÓN TERREMOTO | Ascienden a 34 los muertos por el terremoto en Japón, según las autoridades locales.

– Miles de evacuados buscan agua y refugio del calor tras terremoto con 34 muertos en Japón

– El terremoto del sudoeste de Japón subraya los riesgos para la ‘Silicon Island’ nipona

5. El fuego castiga ahora especialmente a Portugal y Grecia

EUROPA INCENDIOS | La situación mejora en Francia y España, pero el fuego sigue calcinando Portugal y Grecia

– Francia confía en mantener estabilizado megaincendio de Gironda con la mejora del tiempo.

– El incendio en Francia deja pérdidas millonarias, caída del turismo y bronca política

– Nuevo frente de fuego en la isla griega de Creta, mientras se reavivan las llamas en Paros

– El gran incendio del norte de Portugal cede tras dejar 5 heridos y afectar a 21 viviendas.

– El incendio de Suffolk (Inglaterra), contenido a solo 8 kilómetros de una central nuclear

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

KAROL G | Karol G anuncia nuevo disco, ‘No me arrepiento de sentir tanto’ para el 7 de agosto.

EL DATO DEL DÍA

UE PIB | La economía de la eurozona creció un 0,4 % en el segundo trimestre tras estancamiento

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

R.UNIDO ELECCIONES | Un candidato disfrazado de alienígena y con un cubo de basura por cabeza, que se hace llamar Count Binface (algo así como Conde Carabasura), es la sensación en los próximos comicios parciales británicos del 13 de agosto en que se presenta como principal contrincante del ultraderechista Nigel Farage.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Clases de natación en las costas de Gaza: «Cuando venimos a nadar, nos olvidamos de todo». Por Ahmad Awad, desde Deir al Balah (Gaza).

SUDÁN GUERRA | Atrapados en Al Obeid, la ciudad bajo ataque y en riesgo de nuevas atrocidades en Sudán. Por Carles Grau Sivera, desde El Cairo.

PENDIENTES DE

ONU SECRETARIO GENERAL | Los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU comenzarán este jueves a perfilar sus preferencias para el próximo secretario general con un primer voto indicativo, secreto y no vinculante.

AMAZON RESULTADOS | Amazon da a conocer los resultados de su segundo trimestre tras el cierre de la bolsa.

APPLE RESULTADOS | Apple dará a conocer este jueves sus resultados de su tercer trimestre fiscal, en una cita en la que Wall Street analizará la evolución de las ventas del iPhone, el negocio de servicios o la estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

Redacción EFE Internacional

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