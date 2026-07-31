Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Vuelven a Marruecos prácticamente todos los migrantes que llegaron a Ceuta

MARRUECOS ESPAÑA | Ya son 57 los cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada de migrantes

– Italia decreta controles en puertos y aeropuertos a los procedentes de España por la crisis en Ceuta

– Más control y críticas a las políticas españolas: la reacción de Europa a crisis en Ceuta

– Trump califica de «invasión» la crisis en Ceuta y dice que España «no sabe qué hacer»

– La ultraderecha pide endurecer la política migratoria europea tras la crisis de Ceuta

CLAVES | Las herramientas de la Unión Europea ante crisis migratorias como la de Ceuta

2. Hamás confirma el acuerdo para su desarme pero lo condiciona a la retirada israelí de Gaza

ISRAEL PALESTINA | Hamás insiste en que no entregará su armamento pesado antes que Israel se retire de Gaza.

– Trump quedaría «muy, muy decepcionado» si Israel no cumple su parte en plan de paz en Gaza.

3. Grecia y Portugal combaten el fuego mientras Francia y España apagan últimos grandes focos

EUROPA INCENDIOS | Las llamas amenazan Atenas, miles de bomberos luchan contra los incendios en toda Grecia.

– El fuego se extiende por el nordeste de Portugal y obliga a evacuar varios municipios.

– El megaincendio de Gironda mantiene en alerta a Francia pese a la situación estabilizada y los trenes al sur de Burdeos, incluida la conexión con España, se reanudarán el sábado.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

COLOMBIA CUBA | El presidente colombiano, Gustavo Petro, viaja a La Habana para reunirse con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, una semana antes de terminar su mandato de cuatro años, en una visita cargada de simbolismo.

EL DATO DEL DÍA

R.D CONGO ÉBOLA | La epidemia de ébola en RD Congo se convierte en la segunda con más casos confirmados de la historia, tras registrarse 3.532 infecciones, de los que 1.556 han fallecido.

CLAVES | Claves del brote de ébola en RD Congo: el segundo con más casos de la historia.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

PATTI SMITH | El papa se reunió con Patti Smith, la «sacerdotisa del rock».

NUESTROS TEMAS

COLOMBIA GOBIERNO | Una ‘Casa Blanca’ tropical, la nueva sede de la Presidencia colombiana en Barranquilla. Por Hugo Penso Correa, desde Barranquilla (Colombia).

ISRAEL VIOLENCIA MACHISTA | Los feminicidios se disparan en Israel en paralelo a un aumento exponencial de las armas. Por Yael Ben Horín, desde Jerusalén.

TAIWÁN IA | El auge de la IA impulsa el PIB de Taiwán a niveles récord, pero amplía las desigualdades. Por Javier Castro, desde Taipéi.

MUSEO ALBERTINA | La ‘Liebre’ de Durero sale de su madriguera por el 250 aniversario del Museo Albertina.

PENDIENTESS DE

EEUU GOBIERNO | Trump reúne este viernes a su gabinete en el retiro presidencial de Camp David.

Redacción EFE Internacional

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