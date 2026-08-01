Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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1. Sánchez pide a la UE una reunión de urgencia de ministros del Interior sobre Ceuta

MARRUECOS ESPAÑA | El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pide una reunión extraordinaria «con carácter de urgencia» de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos.

-Las autoridades de Marruecos detienen a 70 personas por su presunta implicación en los incidentes violentos registrados tras el cruce irregular de decenas de miles de personas hacia el enclave español de Ceuta.

-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que, aunque «contamos con un sistema sólido» de control de fronteras europeas, «es necesario reforzarlo aún más».

-Los ministros de Interior de la UE se reunirán de urgencia el martes tras crisis en Ceuta

-La frontera de Marruecos con Ceuta recupera la normalidad tras una crisis sin precedentes

2.Kuwait intercepta nuevos ataques con drones lanzados desde Irán

IRÁN GUERRA | El Ejército de Kuwait aseguró este sábado que interceptó ataques iraníes con drones, en medio de una intensificación de los bombardeos iraníes contra el pequeño país del Golfo Pérsico.

-Irán amenaza con endurecer el cierre de Ormuz si EE.UU. mantiene el bloqueo naval

-Irán amenaza a países regionales que cooperen con EEUU con «arder en el fuego de guerra».

-Embajadas de EEUU en Oriente Medio instan a sus ciudadanos a considerar abandonar la región

– Hutíes dicen que ocho petroleros saudíes desviaron su ruta por el bloqueo en el mar Rojo

3 .Un ataque ruso contra Kiev provoca al menos nueve muertos y 28 heridos

UCRANIA GUERRA | Un ataque ruso nocturno contra la capital ucraniana de Kiev ha provocado al menos nueve muertos y 28 heridos, entre ellos cuatro niños.

-Las defensas ucranianas neutralizaron dos misiles y 154 drones rusos la pasada noche

-El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anuncia que las fuerzas ucranianas han hundido el carguero ruso Yanina en el mar Negro.

EL DATO DEL DÍA

ISRAEL PALESTINA / Israel mató en Gaza al menos a 152 palestinos en julio, pese al alto el fuego vigente

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

YEMEN SUCESOS | Al menos doce personas murieron tras ser alcanzados por rayos en varias provincias del Yemen en las últimas 48 horas

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MARRUECOS ESPAÑA | Empleo, mejores salarios y una oportunidad para el futuro. Esas fueron las razones que llevaron a muchos jóvenes marroquíes a arriesgar su vida en la peor crisis migratoria de un país donde uno de cada tres menores de 29 años ni estudia ni trabaja. Por Mar Marín desde Catillejos (Marruecos)

UCRANIA GUERRA | La exhumación de víctimas de las matanzas de Volinia -cuando decenas de miles de civiles polacos murieron a manos de grupos nacionalistas ucranianos en 1943- está ayudando a intensificar el diálogo entre Polonia y Ucrania, después de que cuestiones de memoria histórica reavivaran las tensiones entre los dos vecinos. Por Rostyslav Averchuk desde Luboml (Ucrania).

FRANCIA VIVIENDA | Frente al creciente precio de los alquileres, un fenómeno agravado en las urbes más turísticas, los conventos cristianos de ciudades como París, que es la más visitada de la Europa continental, se han convertido en una alternativa más accesible para la emancipación de jóvenes y, particularmente, de estudiantes internacionales. Por Pol Lloberas Cardona desde París

Redacción EFE Internacional

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