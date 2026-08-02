Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1 – Aumenta la incertidumbre de las familias marroquíes que buscan a sus desaparecidos ante el hermetismo de Rabat.

MARRUECOS ESPAÑA | Mientras la frontera con Ceuta recupera la normalidad en medio de un impresionante despliegue de seguridad, Aumenta la incertidumbre de las familias marroquíes que buscan a sus desaparecidos ante el hermetismo de Rabat.

– Las fotos de desaparecidos circulan en las redes sociales en Marruecos desde la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad española de Ceuta, el jueves.

-El papa León XIV confió este domingo en que se puedan encontrar «soluciones de paz, estabilidad y justicia» ante la crisis migratoria de Ceuta,

2 – La escalada entre Irán y EE.UU. se frena tras advertencias y gestiones diplomáticas

IRÁN GUERRA | Irán intensifica sus contactos diplomáticos con Arabia Saudí, Turquía y Pakistán y redobló sus advertencias de una respuesta «decisiva» ante cualquier ataque estadounidense

-El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, insta al presidente estadounidense, Donald Trump, a priorizar el diálogo para evitar que Oriente Medio se vea arrastrado a un «conflicto más amplio».

3 -Israel incrementa sus ataques y mata al menos a 18 gazatíes, pese a anuncio de Trump

ISRAEL PALESTINA | El Ejército israelí mata al menos a 18 palestinos y hiere a decenas en la Franja de Gaza, tras un aumento significativo en el número de ataques pese a la tregua que presuntamente rige en el enclave palestino desde octubre de 2025.

-Israel busca torpedear la fase 2 de la tregua con un incremento de ataques, alerta Hamás

-La Guardia Revolucionaria iraní asegura que el plan de desarme de Hamás fracasará

4 – Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia causando dos muertos

UCRANIA GUERRA | Los ataques de drones ucranianos causan esta dos víctimas mortales en la región de Sarátov.

-Tres muertos a causa de drones ucranianos en Udmurtia, a mil kilómetros al este de Moscú

-Ucrania afirma haber neutralizado 109 de 133 drones rusos lanzados durante la noche

CLAVES

UE INTELIGENCIA ARTICIAL | Este domi ngo entraron en vigor las normas de transparencia de la Unión Europea (UE) para los sistemas de inteligencia artificial (IA), que les obligan a advertir a los usuarios cuando están interactuando con una máquina o cuando el contenido que ven se ha manipulado.

EL DATO DEL DÍA

ALEMANIA CALOR | El nivel del Rin a su paso por la ciudad alemana de Colonia (oeste) batió este fin de semana un récord histórico, al bajar a una marca de 67 centímetros nunca antes alcanzada, tras caer en Bonn al mínimo de 81 centímetros, una situación que está afectando la navegación.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

RD CONGO PRISIONES | Los 50 presos de la prisión de la localidad de Luebo, en la provincia congoleña de Kasai, en el centro-sur de la República Democrática del Congo (RDC), se fugaron y dejaron sus instalaciones vacías, informaron las autoridades locales.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

BRASIL ELECCIONES | El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es proclamado por el Partido de los Trabajadores (PT) candidato para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, en las que buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo con la mayoría de las encuestas a su favor.

NUESTROS TEMAS

MARRUECOS ESPAÑA| «Quédate ahí, no vuelvas aquí». Lina llora cuando le pide a Leila que siga en Ceuta, que no regrese a Marruecos. El sueño compartido de ambas se ha truncado en apenas dos días. Uno de sus amigos ha muerto en el mar, varios están heridos y quienes han cruzado a España se han topado con una realidad que no esperaban.Por Mohamed Siali desde Castillejos (Marruecos).

IRÁN GUERRA| Irán intensificó en las últimas horas sus contactos diplomáticos con Arabia Saudí, Turquía y Pakistán y redobló sus advertencias de una respuesta «decisiva» ante cualquier ataque estadounidense, poco antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de los bombardeos que, según afirmó, estaban previstos contra la República Islámica. Por Aydin Shayegan desde Teherán.

ETIOPÍA ARABIA SAUDÍ | – Decenas de prisioneros etíopes condenados a muerte en Arabia Saudí permanecen en condiciones deplorables en el centro de detención de Khamis Mushait, en la provincia de Asir, con la esperanza perdida y a la espera de su turno para ser ejecutados. Por Simon Berhane desde Adís Abeba

ISRAEL PALESTINA|Israel retiene, tanto desde hace semanas como décadas, los cadáveres de 800 palestinos abatidos por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania ocupada, según datos actualizados del Centro de Asistencia Jurídica y Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC) proporcionados a EFE. Por Patricia Martínez y Guillermo Ázabal desde Al Jader (Cisjordania).

CHINA TABACO|Las protestas de usuarias chinas en redes sociales contra el tabaquismo masculino han reavivado los llamamientos para endurecer la regulación en un país donde menos del 3 % de las mujeres fuman y la exposición al humo causa unas 100.000 muertes anuales entre fumadores pasivos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por Álvaro Alfaro desde Pekín

PENDIENTES

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DESTACADOS

1. Sánchez pide a la UE una reunión de urgencia de ministros del Interior sobre Ceuta

MARRUECOS ESPAÑA | El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pide una reunión extraordinaria «con carácter de urgencia» de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos.

-Las autoridades de Marruecos detienen a 70 personas por su presunta implicación en los incidentes violentos registrados tras el cruce irregular de decenas de miles de personas hacia el enclave español de Ceuta.

-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que, aunque «contamos con un sistema sólido» de control de fronteras europeas, «es necesario reforzarlo aún más».

-Los ministros de Interior de la UE se reunirán de urgencia el martes tras crisis en Ceuta

-La frontera de Marruecos con Ceuta recupera la normalidad tras una crisis sin precedentes

2.Kuwait intercepta nuevos ataques con drones lanzados desde Irán

IRÁN GUERRA | El Ejército de Kuwait aseguró este sábado que interceptó ataques iraníes con drones, en medio de una intensificación de los bombardeos iraníes contra el pequeño país del Golfo Pérsico.

-Irán amenaza con endurecer el cierre de Ormuz si EE.UU. mantiene el bloqueo naval

-Irán amenaza a países regionales que cooperen con EEUU con «arder en el fuego de guerra».

-Embajadas de EEUU en Oriente Medio instan a sus ciudadanos a considerar abandonar la región

– Hutíes dicen que ocho petroleros saudíes desviaron su ruta por el bloqueo en el mar Rojo

3 .Un ataque ruso contra Kiev provoca al menos nueve muertos y 28 heridos

UCRANIA GUERRA | Un ataque ruso nocturno contra la capital ucraniana de Kiev ha provocado al menos nueve muertos y 28 heridos, entre ellos cuatro niños.

-Las defensas ucranianas neutralizaron dos misiles y 154 drones rusos la pasada noche

-El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anuncia que las fuerzas ucranianas han hundido el carguero ruso Yanina en el mar Negro.

EL DATO DEL DÍA

ISRAEL PALESTINA / Israel mató en Gaza al menos a 152 palestinos en julio, pese al alto el fuego vigente

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

YEMEN SUCESOS | Al menos doce personas murieron tras ser alcanzados por rayos en varias provincias del Yemen en las últimas 48 horas

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

NUESTROS TEMAS

MARRUECOS ESPAÑA | Empleo, mejores salarios y una oportunidad para el futuro. Esas fueron las razones que llevaron a muchos jóvenes marroquíes a arriesgar su vida en la peor crisis migratoria de un país donde uno de cada tres menores de 29 años ni estudia ni trabaja. Por Mar Marín desde Catillejos (Marruecos)

UCRANIA GUERRA | La exhumación de víctimas de las matanzas de Volinia -cuando decenas de miles de civiles polacos murieron a manos de grupos nacionalistas ucranianos en 1943- está ayudando a intensificar el diálogo entre Polonia y Ucrania, después de que cuestiones de memoria histórica reavivaran las tensiones entre los dos vecinos. Por Rostyslav Averchuk desde Luboml (Ucrania).

FRANCIA VIVIENDA | Frente al creciente precio de los alquileres, un fenómeno agravado en las urbes más turísticas, los conventos cristianos de ciudades como París, que es la más visitada de la Europa continental, se han convertido en una alternativa más accesible para la emancipación de jóvenes y, particularmente, de estudiantes internacionales. Por Pol Lloberas Cardona desde París

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