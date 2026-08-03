Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Ministros de Interior de la UE pedirán refuerzo de fronteras.

MARRUECOS ESPAÑA | Ministros de Interior de la UE se solidarizarán con España y pedirán refuerzo de fronteras, mientras Von der Leyen elogia la gestión española y marroquí de crisis en Ceuta y pide respuesta común.

CLAVES | Claves de Schengen: el sistema de libre circulación para más de 400 millones de personas.

– Indignación en Marruecos: Madres buscan a sus hijos y el primer ministro marroquí parte de vacaciones a Mallorca.

2. Trump dice que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes y Teherán lo niega.

IRÁN GUERRA | Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Trump sobre reanudación del diálogo.

– Trump critica actitud «hipócrita» de Irán y amenaza con bloqueo hasta llegar a un acuerdo.

– El petróleo de Texas se desploma un 6,87 % y el brent se hunde más del 7 % tras la suspensión del ataque de EE.UU. a Irán.

– El Pentágono busca ideas «creativas y poco convencionales» para luchar contra Irán, según la CNN.

– Ministro iraní llama a crear un mecanismo de seguridad regional islámico.

3. Al menos seis muertos en una playa en Rusia al ser derribado un dron ucraniano

UCRANIA GUERRA | Pánico en una playa del sur de Rusia con seis muertos, tres de ellos niños y medio centenar de heridos, por el derribo de un dron ucraniano.

– Dos adultos y un niño mueren en un ataque ruso contra una gasolinera en Ucrania.

– Rusia afirma que atacó cuatro buques mercantes ucranianos en el mar Negro.

– Al menos tres civiles muertos y dos heridos tras ataque ucraniano contra Crimea.

– Ucrania ataca centro logístico de Wildberries a 150 kilómetros de Moscú.

4. El incendio en Ática sigue propagándose hacia Atenas

GRECIA INCENDIOS | El incendio en Ática sigue propagándose hacia Atenas, mientras remiten los demás frentes.

– Más de 65.000 evacuados y 700 casas arrasadas por graves incendios en el noroeste de EEUU.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

BIRMANIA SUU KYI | Imágenes inéditas de Suu Kyi reavivan «la esperanza» sobre el estado de la nobel birmana.

EL DATO DEL DÍA

CINE TAQUILLA | Spider-Man arrasa en taquilla con 927 millones, el segundo mejor estreno de la historia.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ECLIPSE SOLAR | La NASA hará experimentos desde aviones y globos en España e Islandia durante el eclipse.

NUESTROS TEMAS

CUBA POLÍTICA | Las reformas y el nieto de Raúl Castro le abren una grieta a La Habana por su izquierda. Por Juan Palop, desde La Habana.

UCRANIA GUERRA | Unas capas antidrones ayudan a hacer «invisibles» a los soldados ucranianos. Por Rostyslav Averchuk, desde Kovel (Ucrania).

CUBA APAGONES | Apagones totales, averías y un bloqueo petrolero: claves de la crisis energética en Cuba.

ETIOPÍA ÁRBOLES | Etiopía busca plantar 800 millones de árboles en un solo día frente al cambio climático.

Redacción EFE Internacional

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