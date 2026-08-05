Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Al menos 17 muertos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev

UCRANIA GUERRA | Al menos 17 muertos y 44 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev.

CRÓNICA | El calor pone a prueba el sistema energético ucraniano y limita las exportaciones de grano.

– Putin refuerza la retaguardia y las fuerzas de drones ante la exitosa escalada ucraniana.

– El Gobierno alemán confirma hallazgo de dron de origen desconocido en aeropuerto de Leipzig.

– La UE dará a Ucrania otros 1.400 millones en beneficios de los activos rusos sancionados.

– El responsable de una empresa de drones rusos en estado crítico tras atentado con bomba.

– Las autoridades ucranianas ordenan evacuar a los menores de varios municipios en Donetsk.

2. Irán acuerda con Omán una nueva ruta de navegación en Ormuz

IRÁN GUERRA | Irán dice que ha acordado con Omán una nueva ruta de navegación en Ormuz

3. Marruecos procesa a 25 personas por cruces clandestinos a Ceuta

MARRUECOS ESPAÑA | Marruecos procesa a 25 personas por organizar cruces clandestinos a Ceuta.

4. El Papa viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre

PAPA VIAJE | El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

– Milei califica de «histórica» la visita del papa León XIV a Argentina.

– El viaje de León XIV a Perú significa un abrazo a la diversidad, dice el arzobispo de Lima.

5. Lula advierte contra cualquier intento de injerencia extranjera

BRASIL ELECCIONES | Lula advierte que Brasil enfrentará cualquier intento de injerencia extranjera

– Flávio Bolsonaro anuncia a un diputado y exfiscal como aspirante a vicepresidente.

6. EEUU ofrece recompensas por cabecillas del Cártel Jalisco

EEUU NARCOTRÁFICO | EEUU ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por cabecillas de Cartel Jalisco

7. Un informe británico alerta sobre los modelos de IA de Anthropic y OpenAI

INTELIGENCIA ARTIFICIAL | El Gobierno británico alerta de que los modelos de inteligencia artificial (IA) Mythos (Anthropic) y Sol (OpenAI) han mostrado comportamientos autónomos y engañosos nunca vistos durante unas pruebas de ciberseguridad.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

EEUU ELECCIONES | El progresista Abdul El-Sayed gana la reñida primaria demócrata al Senado en Míchigan.

PERFIL | Abdul El-Sayed, el médico progresista que busca llevar su agenda al Senado de EE.UU.

– El-Sayed promete plantar cara a Trump tras su victoria en primarias demócratas al Senado.

EL DATO DEL DÍA

ISRAEL PALESTINA | Israel planea edificar 2.300 viviendas más en el asentamiento de Gilo, en Jerusalén Este ocupado, según la ONG Ir Amin.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

FRANCIA CURIOSIDADES | Megaincendio de Gironda: una mujer recupera a su gato 17 años después de haberlo perdido.

NUESTROS TEMAS

RD CONGO ÉBOLA | Desconfianza, ataques y sueldos atrasados: la difícil tarea de responder al brote de ébola. Por Prince Yassa, desde Kinsasa.

GRECIA INCENDIOS | Cinco años después de los megaincendios de 2021, Grecia sigue luchando contra los fuegos. Por Diego Sáez Papachristou, desde Atenas.

R.UNIDO BURNHAM | El primer ministro británico Andy Burnham, como pez en el agua en las redes sociales. Por Javier Otazu, desde Londres.

COLOMBIA INVESTIDURA | Ejército y Policía blindan una zona estratégica de Cali para la investidura presidencial. Por Mario Baos, desde Cali (Colombia).

COLOMBIA PAZ | Un centenar de exguerrilleros esperan a que De la Espriella salve su desarme en Colombia.

PENDIENTES DE

NICARAGUA ELECCIONES | La OEA celebra una reunión extraordinaria para evaluar la situación en Nicaragua después de que Daniel Ortega anunciara el fin de las elecciones en el país.

NATALIA LAFOURCADE | La cantautora Natalia Lafourcade elige a México para el último concierto de ‘Cancionera’, una gira en la que experimentó el ritual de la maternidad, ese proceso en el que experimentó un “tipo de muerte” que cobrará vida en proyectos venideros, según dijo a EFE.

EEUU INCENDIOS | Las autoridades federales y estatales en Estados Unidos han elevado a su máximo grado su nivel de preparación ante incendios forestales, en medio de una temporada que aún no ha entrado en su mayor actividad, pero que ya deja cientos de miles de hectáreas quemadas en el noroeste del país.

Redacción EFE Internacional

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