Hoy es noticia en el mundo (19:00h)

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DESTACADOS

1. Avanzan las negociaciones

IRÁN GUERRA | EEUU e Irán se acercan a un acuerdo en el que se espera la respuesta de Teherán, según CNN. (Texto)

– Pakistán se ofrece como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y EE.UU. (Texto)

– Unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes están atrapados en el golfo Pérsico, afirma la OMI. (Texto)

2. OMS asegura que el riesgo para Canarias es bajo

HANTAVIRUS CRUCERO | OMS asegura que el riesgo de hantavirus para Canarias es bajo con la llegada del crucero y considera que atender a los pasajeros es «un deber moral». (Texto)

CLAVES | Hantavirus: 5 casos confirmados y otros 4 sospechosos, OMS investiga el origen en Cono Sur. (Texto)

ENTREVISTA | OMS: La vigilancia epidemiológica será continúa en el crucero hasta su llegada a Tenerife. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Hospitales neerlandeses confirman contagios de hantavirus en dos pasajeros evacuados. El tercero fue trasladado a Alemania. (Texto)

– Hospitalizada en Ámsterdam una azafata con posibles síntomas de hantavirus, que no estuvo en el barco. (Texto)

– Unos 30 pasajeros desembarcaron en Santa Elena tras producirse la primera muerte a bordo. (Texto)

– El buque afectado con hantavirus solo fondeará, sin atracar, en Canarias. (Texto)

3. Lula llega a la Casa Blanca

EEUU BRASIL | Lula llega a la Casa Blanca para reunirse con Trump en medio de nuevas tensiones. (Texto) (Foto)

4. El Papa se reúne con Marcos Rubio en el Vaticano

VATICANO EEUU | Rubio manifiesta ante León XIV su «compromiso» por la paz y buena relación con el Vaticano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

5. China condena a muerte a dos exministros

CHINA DEFENSA | China condena a muerte a dos exministros de Defensa por corrupción. (Texto)

6. Segundo día de huelga de hambre

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Saif Abukeshek mantiene por segundo día consecutivo su huelga de hambre y de sed. (Texto)

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA | El brent cae casi un 5 % con el barril en 96,37 dólares, por debajo del mínimo de ayer.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

RAE CANDIDATURA| Sergio Ramírez, candidato a la silla L de la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa. (Texto)

NUESTROS TEMAS

CUBA TURISMO | El bloqueo petrolero de EE.UU. deja en estado de coma al sector turístico cubano. Por Juan Palop, desde La Habana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN| El relevo generacional de Studio Ghibli, en el aire después de más de 40 años de historia. (Texto)

DAVID ATTENBOROUGH| David Attenborough, el gran divulgador de la naturaleza, cumple este viernes 100 años. (Texto)

TAIWÁN DRONES | La guerra en Ucrania dispara las exportaciones de drones taiwaneses a Europa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE…

K-POP BTS | La banda BTS regresa a México con un acto público junto a Sheinbaum y miles de seguidores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO ELECCIONES | El Reino Unido afronta unas elecciones clave en un escenario político incierto. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Redacción EFE Internacional

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