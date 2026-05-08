Hoy es noticia en el mundo (19:00h)

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DESTACADOS

1. Intercambio de ataques entre EE.UU. e Irán

IRÁN GUERRA | La tensión entre EE.UU e Irán se ha elevado tras el intercambio de ataques en las últimas horas en el estrecho de Ormuz, de los que ambas partes se acusan de haber iniciado. (Texto)

– El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en Roma que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones «serias» de un acuerdo de paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Irán dice que aún estudia la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

(Texto)

– Israel continúa sus ataques y demoliciones a gran escala en el sur del Líbano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Emiratos Árabes Unidos reporta ataques de Irán, tras un mes de alto el fuego. (Texto)

– Bruselas flexibiliza las normas para evitar cancelaciones de vuelos por falta de queroseno.

2. La OMS sigue investigando el origen del brote

HANTAVIRUS CRUCERO | La Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa investigando el posible origen del brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés Hondius, que continúa su viaje hacia la isla española de Tenerife, y confirma que sus ocupantes no presentan síntomas de la enfermedad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– OMS: hantavirus solo se transmite por contacto estrecho, con posible exposición a saliva.

– Todos los extranjeros del crucero del hantivirus serán repatriados.

3. Desplome del laborismo y auge de la ultraderecha en Inglaterra

R.UNIDO ELECCIONES | Keir Starmer descarta dimitir, pese al duro revés del laborismo en las elecciones en Inglaterra y el auge de la ultraderecha. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El recuento inicial de las elecciones autonómicas de Gales proyecta una victoria de la formación independentista galesa Plaid Cymru y vaticina un descalabro histórico para los laboristas. (Texto)

– Comienza el recuento de las elecciones escocesas, clave para el futuro del independentismo en esa región británica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

4. Acusaciones cruzadas en el inicio de la tregua unilateral.

UCRANIA GUERRA | Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de ataques en las primeras horas de la tregua unilateral de 48 horas declarada por Moscú con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. (Texto) (Foto)

5. Meloni y Rubio liman asperezas

ITALIA EEUU | Roma – La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunieron en Roma una reunión para limar asperezas tras las desavenencias con el presidente Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

6. EEUU comienza a desclasificar archivos gubernamentales sobre ovnis

EEUU OVNI | Washington – Estados Unidos ha comenzado a desclasificar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre después de que el presidente, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

7. Pedro Pascal vuelve a la saga de ‘Star Wars’

THE MANDALORIAN | Pedro Pascal vuelve al universo de ‘Star Wars’ en ‘The Mandalorian y Grogu’, la película que continúa la historia de la famosa serie y que muestra la evolución de la relación entre el cazarrecompensas mandaloriano y Baby Yoda. (Texto) (Foto)

EL DATO DEL DÍA

ESPAÑA NARCOTRÁFICO | Agentes españoles incautan más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones en alta mar, una de ellas con más de 30 toneladas, la mayor interceptación de esta sustancia registrada hasta ahora en el mundo en un solo golpe policial. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

HANTAVIRUS CRUCERO | La azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo por hantavirus. (Texto)

NUESTROS TEMAS

MALI CONFLICTO | Mali al límite: transición incierta bajo fuego yihadista y separatista. Por Mohamed Siali, desde Rabat. (Texto)

ASÍA LIBROS | ¿Cómo se ha convertido Asia-Pacífico en la región que más libros vende del mundo? Por Uxía Pérez, desde Bangkok. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES (Entrevista) | Lima – Las elecciones presidenciales de Perú han pasado a disputarse también en los tribunales con los recursos presentados por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien explica a EFE que ha asumido la postura encabezada por su predecesor y líder político, el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, de denunciar sin pruebas concretas un fraude en su contra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA ANIVERSARIO (Entrevista) | El limosnero del papa: León XIV es un pontífice que sabe responder a los retos de hoy. Por Soledad Álvarez, desde Roma (Texto)

PENDIENTES DE…

COSTA RICA INVESTIDURA | La derechista Laura Fernández asume la presidencia de Costa Rica para un periodo de cuatro años. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

CUBA DANZA | El Ballet Nacional de Cuba (BNC) regresa este viernes a los escenarios, una apuesta por seguir bailando pese a la grave crisis que azota el país, reforzada por el bloqueo petrolero de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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