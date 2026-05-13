Hoy es noticia en el mundo (19:00h)

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DESTACADOS

1. Trump ya está en Pekín

CHINA EEUU | Trump llega a Pekín para su segunda visita a China desde 2017. (Texto) (Foto) (Video) (Audio)

CRÓNICA | Pekín aguarda a Trump nueve años después bajo calor, protocolo y seguridad reforzada. Por Álvaro Alfaro, desde Pekín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CLAVES | Los lugares clave de las visitas de Trump a China, del poder al simbolismo. Por Guillermo Benavides, desde Pekín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– EE. UU. y China concluyen consultas económicas «constructivas» antes de la cumbre Trump-Xi.

– Trump pedirá a Xi «abrir» China a las empresas estadounidenses.

– China afirma estar preparada para «aplastar» cualquier intento de independencia de Taiwán e insta a EE.UU a dejar de vender armas a la isla. (Texto)

– Taiwán agradece a EE.UU. su apoyo en materia de seguridad en vísperas de cumbre Xi-Trump. (Texto)

2. Starmer se reúne con el posible aspirante a su puesto

R.UNIDO GOBIERNO | Starmer se reúne con el ministro de Sanidad, posible aspirante al liderazgo laborista. (Texto)

CLAVES | Estos son los laboristas que podrían postularse para suceder a Starmer en el liderazgo. (Texto)

– Carlos III presenta el plan legislativo de Starmer en plena crisis sobre su liderazgo

– Los sindicatos afines al laborismo dicen que Starmer no será líder en comicios generales. (Texto)

3. Sheinbaum niega operación de la CIA en México

MÉXICO EEUU | Sheinbaum niega operación de la CIA en centro de México: “Es absolutamente falso”. (Texto)

4. La producción de la OPEP cae casi un 34 %

IRÁN GUERRA | La producción de la OPEP cae casi un 34 % debido a la guerra en Irán y el cierre de Ormuz. (Texto)

– La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé contracción de demanda de petróleo en 2026, concentrada en segundo trimestre. (Texto)

5. La Fiscalía pide 7 años para Sarkozy

FRANCIA SARKOZY | La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Sarkozy por su campaña de 2007 con dinero de Gadafi. (Texto)

6. 1.700 confinados en un crucero en Burdeos

FRANCIA CRUCERO | Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras muerte por brote gastrointestinal. (Texto)

7. Peter Jackson está escribiendo una película de Tintín

FESTIVAL CANNES | El realizador neozelandés Peter Jackson, director de la saga de ‘El señor de los anillos’ y flamante Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes, anunció en una charla con el público que ya está escribiendo un guion para realizar una nueva película de Tintín. (Texto) (Foto)

– También confesó algunos secretos: que era u «inconsciente» que no sabía cómo enfrentarse al rodaje de ‘El señor de los anillos’ o no le dejaron entrar al Palacio de Festivales de Cannes para presentar ‘Bad Taste’ (‘Mal gusto’, 1987) por llevar pantalones cortos. (Texto) (Foto)

EL DATO DEL DÍA

CONTAMINACIÓN SALUD | La contaminación atmosférica causa 146.500 muertes prematuras anuales en Europa (Texto).

LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA

PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN | Los pioneros de la secuenciación rápida de ADN, Premio Princesa de Investigación. (Texto)

NUESTROS TEMAS

EEUU INMIGRACIÓN | ‘La bodega’, un programa que lleva comida a migrantes de Tucson que temen salir a la calle. Por María León, desde Tucson (EE.UU.). (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA | Israel se prepara para el Día de Jerusalén mientras expande su ocupación de Cisjordania. Por Miguel Flores, desde Al Eizariya (Cisjordania). (Texto) (Foto)

LA NOTICIA CURIOSA

GASTRONOMÍA PAELLA | Una paella exprés del inventor del ramen instantáneo promete saborear España en 5 minutos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

FESTIVAL CANNES | Los motores toman la playa de la Croisette para celebrar el 25 aniversario de la exitosa franquicia hollywoodiense ‘Fast & Furious’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CATALUÑA | El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, inicia un viaje por el estado de California. (Texto) (Foto)

MATTHEW PERRY | Un juez de California dictará sentencia contra Erik Fleming, quien se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina en un caso relacionado con la muerte del actor Matthew Perry. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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