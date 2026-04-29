Hoy es noticia en el mundo (19:05 horas)

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LOS TITULARES

1. La guerra en Irán

IRÁN GUERRA | Trump urge a Irán a «espabilar pronto» en medio de negociaciones estancadas. (Texto)

– El primer ministro de Pakistán asegura que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen en marcha. (Texto)

– La ONU denuncia 4.000 detenidos y 21 ejecutados en Irán desde el inicio del conflicto. (Texto)

– Bruselas permitirá subvencionar una mayor parte de la factura energética de los sectores más expuestos al impacto de la guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Pentágono estima que el conflicto ha costado a 25.000 millones hasta la fecha. (Texto)

– Suben a nueve los muertos en un ataque israelí en Líbano, uno de los peores de la tregua. (Texto)

2. Bruselas contra Meta.

UE META | La Comisión Europea acusa a Meta de no impedir el acceso a Facebook e Instagram a menores de 13 años. (Texto)

3. Conflicto en Mali.

MALI CONFLICTO | El Ejército maliense recupera alrededores de Bamako y prepara contraofensiva en el norte. (Texto)

4. La exposición de Zurbarán en Londres.

ZURBARÁN LONDRES | El espíritu del barroco sevillano llega a Londres con una monográfica de Zurbarán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

5. Nuevos detalles del tiroteo en la Cena de Corresponsales.

TRUMP TIROTEO | Varias armas, viaje en tren y reserva de hotel: así se planeó el intento de matar a Trump. El acusado, Cole Allen, se tomó un selfi armado minutos antes del ataque. (Texto)

EL DATO DEL DÍA

CAMBIO CLIMÁTICO | El 95 % de Europa registró temperaturas sobre la media en un 2025 «desolador» para el clima. En el sur y el este de España se registraron hasta 50 días más de lo habitual con un índice de estrés térmico al menos ‘fuerte’. (Texto) (Fototeca)

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

PREMIO PRINCESA ARTES | La artista estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. (Foto) (Vídeo) (Audio)

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | «Alérgicos a nuestra propia ropa»: el calor dispara las plagas en los campamentos de Gaza. Por Ahmad Awad desde Jan Yunis, en la Franja de Gaza.

EMIRATOS OPEP | La salida de Emiratos de la OPEP, una decisión con impactos más allá del petróleo. Por Carles Grau Sivera y Khadija Bousmaha, desde El Cairo. (Texto)

EEUU R.UNIDO | Las pullas del rey Carlos III a Trump: Si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés. Por Eduard Ribas i Admetlla, desde Washington.

PENDIENTES DE…

EEUU R.UNIDO | El rey Carlos III participará en una ceremonia conmemorativa en el monumento a los atentados del 11 de septiembre junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

OPENAI JUICIO | El magnate estadounidense Elon Musk testifica por segundo día consecutivo en el juicio contra OpenAI, su cofundador Sam Altman y sus socios. (Texto)

RESERVA FEDERAL | La Reserva Federal concluye su reunión de política monetaria de dos días, la última con Jerome Powell como presidente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO ESPAÑA | El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo mexicano, Roberto Velasco, para firmar el Acta de la próxima Comisión Binacional España-México. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo) (Audio)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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