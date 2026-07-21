Hoy es noticia en el mundo (19:05 horas)

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DESTACADOS

1. Fuerzas israelíes abren fuego cerca de unidad del Ejército israelí en zona de repliegue

IRÁN GUERRA | Fuerzas israelíes abren fuego «cerca» de unidad del Ejército libanés en zona de repliegue. Israel confirma «disparos de advertencia» y Trump dice que Israel se está «reubicando» en Líbano.

– Trump dice estar dispuesto a dialogar con Hizbulá si el Líbano se lo pide.

– Trump asegura que Estados Unidos atacará «muy pronto» a un búnker nuclear iraní.

– Demócratas denuncian que Trump haya ocultado las cifras de heridos en la guerra de Irán

– Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido centro de Amazon.

-Trump avisa que Estados Unidos tomará medidas si los hutíes bloquean el mar Rojo .

-Kuwait convoca a embajador de Irán tras un ataque iraní contra petrolero kuwaití en Ormuz y denuncia ataques iraníes a centrales eléctricas y desalinizadoras por cuarto día.

2. Echa a andar el Gobierno Burnham

R.UNIDO GOBIERNO | Burnham pide priorizar el alivio del coste de la vida en primera reunión de su Gabinete.

– La Casa Blanca, descontenta con el nuevo ministro británico de Exteriores, según Telegraph.

– Londres tacha de «irresponsables» unas maniobras de tiro rusas frente a la costa británica, mientras el Kremlin niega relación entre investidura de Burnham y maniobras de fragata rusa en R.Unido.

3. Un petrolero con destino a Ucrania fue alcanzado por drones y se incendió en el mar Negro

UCRANIA GUERRA | Un buque petrolero, cargado con gas propano y que navegaba hacia un puerto fluvial al sur de Ucrania, fue alcanzado anoche por tres drones en el mar Negro, lo que causó un incendio a bordo y tres marineros heridos.

4. Más de 88.000 millones de dólares en pérdidas por estafas en Asia-Pacífico, según la ONU

ASIA MAFIAS | ONU estima en más de 88.000 millones de dólares las pérdidas por estafas en Asia-Pacífico.

5. Israel mata a seis miembros de una familia en Gaza

ISRAEL PALESTINA | Israel mata a seis miembros de una familia, entre ellos cuatro niños, en la ciudad de Gaza.

– La ONU denuncia que 9 meses después de alto el fuego en Gaza, Israel sigue matando palestinos por decenas.

– Ascienden a 12 los muertos palestinos de este martes tras un nuevo ataque israelí en Gaza.

LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA

R.UNIDO GOBIERNO | Los ministros que formarán parte del nuevo Gobierno laborista de Andy Burnhmam, entre los que hay varios que repiten cargo y otros nombres «reciclados» del gabinete saliente al frente de carteras distintas.

EL DATO DEL DÍA

SEGURIDAD ALIMENTARIA | ONU: El hambre afecta a 645 millones de personas en el mundo, aunque se redujo en 2025

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

RUSIA CURIOSIDADES | Arrestan a un ruso por pasear con su cabra por la plaza Roja

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Israel construye una enorme barrera al sur de Gaza que paraliza la vida de los desplazados.

IRÁN APAGONES| Apagones programados en Irán en medio de la guerra y una intensa ola de calor. Por Aydin Shayegan, desde Teherán.

PENDIENTES DE

AERONÁUTICA FERIA | El consejero delegado del fabricante de aviones Airbus, Guillaume Faury, celebra un encuentro con los medios en el marco de la feria aeronáutica de Farnborough. (Texto) (foto)

FRANCIA MENORES | La Asamblea Nacional francesa celebrará este martes el voto solemne del proyecto de ley relativo a la protección de los menores, una reforma impulsada por el Gobierno que busca reforzar la lucha contra la violencia y los abusos contra la infancia, así como mejorar el sistema de protección infantil.

CHILE REFORMA | La megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno chileno enfrenta este martes su última votación parlamentaria y podría convertirse en ley, pese al rechazo frontal de la oposición de izquierdas, que considera que el proyecto beneficia a las grandes fortunas y agudiza la desigualdad.

EEUU ELECCIONES | Arizona celebra primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Redacción EFE Internacional

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