Hoy es noticia en el mundo (19:10 horas)

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1. Rescatan a superviviente tras ocho días bajo los escombros

VENEZUELA TERREMOTO | Rescatan a superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros.

2. 20 muertos en un nuevo ataque masivo ruso contra Kiev

UCRANIA GUERRA | Un nuevo ataque masivo ruso mata a 20 personas en Kiev y confirma la vulnerabilidad a balísticos rusos. Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso empleó en el ataque 74 misiles y 496 drones.

3. La Justicia europea confirma la multa récord a Google

UE GOOGLE | La Justicia europea confirma la multa récord de 4.125 millones a Google.

4. Josu Tenera, absuelto en el último juicio pendiente en Francia

FRANCIA ETA | Josu Ternera queda absuelto en el último juicio que tenía pendiente en Francia

– La entrega de Ternera a España, pendiente de un recurso al Supremo francés por una euroorden.

5. El Vaticano confirma la excomunión de los obispos lefebvrianos

VATICANO LEFEBVRIANOS | El Vaticano confirma la excomunión de los consagrantes y nuevos obispos lefebvrianos.

ANALISIS | León XIV afronta su primer cisma firme en el propósito de mantener unida a la Iglesia.

– El Vaticano fija la praxis para que sacerdotes y laicos lefebvrianos retornen a la Iglesia.

6. Irán se prepara para funeral de Alí Jameneí

IRÁN GUERRA | Irán se prepara para celebrar su mayor funeral de Estado para despedir a Alí Jameneí.

CRÓNICA | ¿Aparecerá el líder supremo Mojtaba Jameneí por primera vez en el funeral de su padre?

7. Seis muertos en explosión en Damasco

SIRIA EXPLOSIÓN | Suben a 6 los muertos tras explosión de una bomba cerca del Palacio de Justicia en Damasco.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

MADONNA | Dos décadas después de su exitoso ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005), Madonna regresa a las pistas de baile con ‘Confessions II’, una secuela de aquel álbum en el que reinterpreta su propio estilo.

EL DATO DEL DÍA

FRANCIA CALOR | Más de 90 personas han muerto ahogadas en Francia desde el 19 de junio con la ola de calor.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

PREMIOS INNOVACIÓN | Veinte gusanos marinos pueden garantizar el trasplante exitoso de un órgano

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Mil días sin casa: familias desplazadas sobreviven en tiendas de campaña en Gaza.

ISRAEL PALESTINA | Mil días de «duelo y abandono»: Israelíes reclaman investigación estatal del 7 octubre.

IRÁN GUERRA LÍBANO | Las mascotas que sobrevivieron a la guerra encuentran refugio en las montañas del Líbano.

SUDÁFRICA XENOFOBIA | «Te acosan y te amenazan»: los zimbabuenses que abandonan Sudáfrica por ataques xenófobos. Por Chengetai Zvauya, desde Harare.

CUBA CRISIS | El déficit de la vivienda, una crisis que Cuba intenta mitigar con casas en contenedores. Por Claudia Dupeirón, desde La Habana.

PENDIENTES DE

VENEZUELA TERREMOTO | Rueda de prensa de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

ARGELIA ELECCIONES | Los argelinos renuevan a los 407 diputados de la Asamblea Popular Nacional (APN).

ITALIA COLISEO | El director del Parque Arqueológico del Coliseo de Roma, Simone Quilici, explica en conferencia de prensa su visión para el futuro de uno de los monumentos más visitados del mundo.

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