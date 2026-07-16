Hoy es noticia en el mundo (19:10 horas)

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DESTACADOS

1. El TJUE avala la ley de amnistía y allana la vuelta de Puigdemont

LEY AMNISTÍA | El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avala la ley de amnistía y allana la vuelta de Puigdemont.

– El TJUE dice que la amnistía es conforme al derecho comunitario, que amnistiar la malversación no daña a las finanzas europeas y que la ley «no menoscaba» la directiva europea antiterrorismo, ya que ese perdón excluye aquellos delitos de terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán que causaran perjuicios graves.

CLAVES | ¿Qué dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley de amnistía?

2. Miles de ucranianos protestan por cese de ministro de Defensa

UCRANIA GUERRA | Miles de ucranianos protestan en las calles contra el cese del ministro de Defensa.

– El Parlamento ucraniano ratifica el nuevo Gobierno sin Fédorov como ministro de Defensa.

– Mueren una adolescente y su abuela en un ataque de artillería en la región rusa de Briansk.

– Al menos dos muertos en un nuevo ataque ruso contra Kiev

– Rusia ataca fábricas de drones de largo alcance en Kiev y derriba 375 drones ucranianos en casi veinte regiones y la anexionada Crimea.

3. Irán amenaza con destruir las infraestructuras de la región

IRÁN GUERRA | Irán amenaza con destruir las infraestructuras de la región si EE.UU. ataca las suyas.

– Irán afirma haber atacado de nuevo objetivos de EE.UU. en Jordania, Kuwait y Baréin. Irak denuncia un ataque con drones contra el consulado de EE.UU. y una base en el norte y Jordania dice haber interceptado ocho misiles iraníes sin registrar víctimas ni daños.

– Estados Unidos ataca un aeropuerto de Irán sin causar víctimas mortales

– Vance dice que parte del Gobierno israelí ha intentado impedir un acuerdo con Irán.

– Irán tacha de “crimen de guerra” ataque de EE.UU. cerca de un hospital oncológico infantil.

4. Condenas para responsables del puente de Génova derrumbado en 2018

ITALIA JUICIOS | Condenados 32 responsables del puente de Génova por su derrumbe mortal en 2018.

5. EEUU presenta propuesta para endurecer visados de estudiantes y periodistas

EEUU INMIGRACIÓN | El Gobierno Trump presenta propuesta para endurecer los visados de estudiantes y periodistas.

6. La ONU teme que unas 500 personas hayan muerto en dos naufragios frente a Birmania

BIRMANIA ROHINYÁ | Unas 500 personas habrían muerto en dos naufragios recientes frente a Birmania, según ONU.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

UCRANIA GUERRA | El presidente de la empresa Naftogaz, Serguí Koretski, nuevo primer ministro de Ucrania.

PERFIL | Fédorov, el reformador del Ejército ucraniano que desafía a Zelenski. Por Marcel Gascón, desde Kiev.

EL DATO DEL DÍA

ISRAEL PALESTINA | Al ritmo actual, se necesitaría una década para evacuar de Gaza a pacientes y heridos.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU TELEVISION | Excongresista de EEUU condenado por estafa e indultado por Trump llega a ‘reality show’.

NUESTROS TEMAS

JAPÓN IGUALDAD | La alcaldesa japonesa criticada por su baja por maternidad: «Espero romper prejuicios». Por David Asta Alares, desde Tokio.

VENEZUELA TERREMOTO | Sebastián Corro, el ‘topito’ venezolano de diez años que salvó a dos mascotas tras sismos, por Carlos Seijas Meneses, desde Geraldine García Bucaramanga (Colombia).

EEUU INMIGRACIÓN | La muerte del colombiano Johan Durán Guerrero, otro sueño americano que acaba en tragedia. Por Geraldine García, desde Bucaramanga (Colombia)

MÉXICO VIOLENCIA | Crimen organizado diversifica sus tácticas para reclutar adolescentes en México.

GUERRA COMERCIAL BRASIL | El nuevo arancel de Trump recrudece el pulso electoral entre Lula y Flávio Bolsonaro.

ANDY WARHOL | Tras una década ausente en Francia, la obra de Andy Warhol se expone en un pueblo bretón. Por Pol Lloberas Cardona, desde Landerneau (Francia).

PENDIENTES DE

EEUU TRUMP | El presidente estadounidense, Donald Trump, dirige un discurso a la nación.

EEUU EL SALVADOR | Trump recibe a Bukele tras el aval en El Salvador a un tercer mandato presidencial.

ROSALÍA | Rosalía abre en Bogotá la etapa latinoamericana de su exitoso ‘Lux Tour’.

EEUU SUBASTAS | Último día de la subasta en Sotheby’s de la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia de 1958.

MUNDIAL 2026 | Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance presentan un informe sobre derechos humanos y el Mundial de fútbol de 2026.

ALEMANIA FRANCIA | El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cenan junto a sus respectivas delegaciones ministeriales en la ciudad de Brühl, en el oeste de Alemania. en vísperas del consejo de ministros y del consejo de ministros de seguridad y defensa franco-alemán.

EEUU ESPACIO | SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por el empresario Elon Musk, proyecta realizar su vuelo de prueba número 13 (Flight 13) del cohete Starship desde su base Starbase en Texas (EE.UU).

Redacción EFE Internacional

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