Hoy es noticia en el mundo (19:30h)

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DESTACADOS

1.- La operación de desembarco se desarrolla según lo previsto

HANTAVIRUS CRUCERO | Tenerife/Ginebra/París – La evacuación del pasaje y parte de la tripulación del barco MV Hondius se realiza de acuerdo a lo previsto en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados presenta síntomas compatibles con el hantavirus.

– El papa León XIV agradeció al pueblo de las islas Canarias su acogida al buque.

2. Irán responde a la propuesta de paz de Estados Unidos

IRÁN GUERRA | Washington/Teherán – Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador. (Texto)

– Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina a causa del aumento de los precios del combustible por la guerra con Irán.

– Irán advirtió a Francia y Reino Unido de que responderá al despliegue de buques militares cerca del estrecho de Ormuz.

– Kuwait, por primera vez desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el mes pasado, y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron este domingo ataques contra su territorio.

3. Rusos y ucranianos respetan a duras penas la tregua

UCRANIA GUERRA | Moscú – Rusos y ucranianos respetaron a duras penas este domingo la tregua de tres días acordada con mediación del presidente estadounidense, Donald Trump. (Texto)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia, con la mediación de Estados Unidos, se está preparando. (Texto)

4. El español Saif Abukeshek deportado por Israel

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén – Los activistas hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila fueron deportados por Israel tras pasar seis días detenidos tras el asalto de la Marina israelí a la última Flotilla Global en aguas internacionales.

– El suburbio de Al Eizariya recibió esta semana hasta 50 órdenes de demolición inmediata de comercios situados en la carretera principal, sobre la que Israel quiere construir un paso directo con su mayor asentamiento en Cisjordania. Por Miguel Flores (Texto) (Foto) (Vídeo)

5. El nacionalismo lidera tres de las cuatro naciones británicas

R.UNIDO ELECCIONES | Londres – Por primera vez en la historia, tres de las cuatro regiones británicas (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) estarán previsiblemente gobernadas por partidos independentistas. Por Raúl Bobé (Texto)

6. Delcy Rodríguez ante La Haya

VENEZUELA GUYANA | Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Países Bajos para defender ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya la posición de su país en la disputa con Guyana por la región fronteriza del Esequibo. (Texto) (Vídeo)

7. Frida Kahlo en la Metropolitan Opera de Nueva York

FRIDA KAHLO | Nueva York – La mexicana Frida Kahlo regresa a la vida en la nueva producción de la Metropolitan Opera de Nueva York, ‘El Último Sueño de Frida y Diego’, que evoca el lado poético y frágil de la artista e imagina su relación con el también pintor Diego Rivera. Por Alicia Sánchez Gómez (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL DATO DEL DÍA

PERÚ ELECCIONES | Solo 13.255 papeletas separan al izquierdista Roberto Sánchez (2.001.649 votos) y el ultraderechista Rafael López Aliaga (1.988.394 votos) para disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a Keiko Fujimori (Texto)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, regresó a España tras ser deportado junto al brasileño Thiago Ávila. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

UCRANIA GUERRA | Las modernas tecnologías reproductivas y una silenciosa determinación se unen para ayudar a las mujeres ucranianas a ser madres tras perder a sus maridos en la guerra. Por Rostyslav Averchuk desde Leópolis (Ucrania). (Texto) (Foto) (Vídeo)

MARRUECOS PRISIONES | Por primer vez en más de una década, Marruecos ha reducido su población penitenciaria por debajo de los 100.000 internos, pero la estadística oficial confirma que se mantiene el hacinamiento, con 10 camas para 15 reclusos de media, cientos de muertes bajo custodia y una profunda crisis del sistema. Por Mar Marín desde Rabat (Texto)

COLOMBIA DESAPARECIDOS | Mientras millones de familias celebran este domingo el Día de la Madre en Colombia y otros países de América Latina, Sergio Delgado vive una ausencia que cambió su vida hace casi cuatro años cuando su madre desapareció, una búsqueda que hoy impulsa con la imagen de su progenitora impresa en bolsas de café, con la esperanza de encontrarla. Desde Pereira (Colombia) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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