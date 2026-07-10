Hoy es noticia en el mundo (19.00 horas)

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DESTACADOS

1. Un nuevo sismo de magnitud 3,9 sacude el norte de Venezuela y provoca evacuaciones y pánico

VENEZUELA TERREMOTO | Un nuevo sismo de magnitud 3,9 sacude el norte de Venezuela.

CRÓNICA | El terremoto, la gota que colmó el vaso para la ya dañada salud mental de los venezolanos. Por Irene Escudero, desde Caracas.

2. Bruselas acusa a Instagram y Facebook de tener un diseño adictivo

UE REDES SOCIALES – Bruselas acusa a Instagram y Facebook de tener un diseño adictivo por características como su ‘scroll’ infinito, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones y un contenido «altamente personalizado» que ponen en riesgo «el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables».

– Meta afirma que Bruselas no tuvo en cuenta sus acciones para proteger a los menores.

3. Trump anuncia que tendrá negociaciones con Irán

IRÁN GUERRA | Trump anuncia que tendrá negociaciones con Irán pero insiste en que la tregua terminó.

– AIE: la oferta global de petróleo superará la demanda a fin de año si no vuelve la guerra.

4. Rusia ve «imposible» negociar ahora con Ucrania

UCRANIA GUERRA | Rusia ve «imposible» ahora negociar con Ucrania, por lo que seguirá adelante con la guerra.

– Detienen a otras cuatro personas por el ataque a un grupo de reclutadores en Leópolis.

– Rusia denuncia ante la OIEA la peligrosa situación de la planta nuclear ocupada en Ucrania.

5. Pakistán inicia campaña de arresto inmediato contra los afganos

AFGANISTÁN PAKISTÁN | Pakistán inicia una campaña de arresto inmediato contra los afganos sin papeles en el país.

– Refugiados afganos denuncian los estragos de ser deportados tras años viviendo en Pakistán.

6. Moscú califica a opositor ruso Nadezhdin de agente extranjero e imposibilita su actividad política

RUSIA ELECCIONES | Rusia califica al opositor y aspirante presidencial Nadezhdin de agente extranjero e imposibilita su actividad política.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

LA ODISEA | Christopher Nolan reflexiona en ‘La Odisea’ sobre la guerra y el regreso a casa.

EL DATO DEL DÍA

BOLSA SK HYNIX | SK Hynix debuta en Wall Street con un primer precio de 170 dólares y una subida del 14 %.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

GRECIA ACCIDENTE | Un pasajero fue parcialmente succionado por una ventana que se rompió en pleno vuelo de Ryanair

NUESTROS TEMAS

ASIA ESTAFAS | Nueva ciberestafa Asia-España: cómo mafias chinas roban suplantando con IA a la Policía.

FRANCIA CALOR | Ir a la playa sin salir de París: la capital se lanza al Sena para enfrentar la canícula. Por Pol Lloberas Cardona, desde París.

MÉXICO NARCOTRÁFICO | Informe apunta que guerra dentro del Cartel de Sinaloa no frena envío de fentanilo a EEUU. Por Diego Estrada, desde Ciudad de México.

ITALIA CALOR | ¿’Refugios climáticos’ bajo tierra? Roma explora su subsuelo ante el calor extremo. Por Gonzalo Sánchez, desde Roma

PENDIENTES DE

CHARLIE KIRK | Concluye la semana de audiencias para determinar la apertura de juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah. (Texto) (Vídeo)

EEUU ANIMALES | Comienza en Florida el ‘Desafío de la Pitón de Florida’, en el que cientos de participantes compiten cada año para eliminar al mayor número de ejemplares de pitones birmanas, una especie invasora, a cambio de premios en metálico.

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