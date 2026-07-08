Hoy es noticia en el mundo (19.10 horas)

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DESTACADOS

1. Trump da por acabado el alto el fuego

IRÁN GUERRA | Trump da por acabado el alto el fuego con Irán, dice que no quiere negociar más y advierte a Irán de un posible nuevo ataque esta noche.

– Al menos nueve militares iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán, en respuesta contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz. Teherán a su vez bombardeó bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.

– El petróleo de Texas se dispara un 4,78 % tras anunciar Trump fin del alto el fuego con Irán.

– La ciudad santa de Mashad se prepara para el entierro de Alí Jameneí.

2. Trump vuelve a cargar contra España

OTAN CUMBRE | Trump dice que España es una «causa perdida» y pide cortar el comercio con el país

CLAVES | Claves de la cumbre de la OTAN: del esfuerzo presupuestario a los desplantes de Trump.

– Rutte recuerda a Trump el incremento de gasto militar de España frente a sus críticas y Sánchez afirma haber hablado con el presidente de EE.UU. «sin tirantez».

– Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España.

– Trump aprobó las explicaciones de Sánchez sobre los esfuerzos españoles, según Merz.

– Trump: «Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca». Dinamarca reafirma que Groenlandia «no está en venta».

– OTAN se compromete a apoyar con 70.000 millones a Ucrania este año y nivel similar en 2027.

– El Reino Unido impulsa un plan europeo de 50.000 millones para misiles de largo alcance.

– España, otros diez países europeos y Canadá asumirán responsabilidades en los mares norte.

– Rutte confirma que la próxima cumbre de la OTAN será en Albania pero no precisa la fecha.

3. Venezuela se centra en la búsqueda de cuerpos

VENEZUELA TERREMOTO | Venezuela se centra en la búsqueda de cuerpos cuando se cumplen dos semanas del terremoto.

CRÓNICA | Comerciantes en La Guaira reabren entre la tragedia del terremoto para salvar sus negocios.

CLAVES | Venezuela, entre la gestión de la tragedia y el reto de la reconstrucción tras terremotos.

– Sube a 16.686 las personas que permanecen en 87 campamentos tras terremotos en Venezuela.

4. Ratificado el acuerdo comercial entre UE y México

UE MÉXICO | El Parlamento Europeo ratifica el acuerdo comercial entre la UE y México.

5. «The Pitt», la más nominada con 25 candidaturas

PREMIOS EMMY | ‘The Pitt’, la serie más nominada de los Emmy 2026, con 25 candidaturas.

– ‘Bronca’, ‘Love Story’ o ‘La bestia en mí’, nominadas al Emmy a mejor miniserie.

– ‘The Pitt’ y ‘Pluribus’ nominadas al Emmy 2026 a mejor serie de drama.

– ‘Hacks’ y ‘The Bear’, entre las nominadas a mejor serie de comedia en los Emmy 2026.

– Taylor Swift obtiene cinco nominaciones a los Emmy por ‘The Eras Tour: The Final Show’.

– El colombiano Carlos-Manuel Vesga nominado por primera vez al Emmy, por ‘Pluribus’.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

PREMIOS EMMY | Oscar Isaac consigue su segunda nominación al Emmy, está vez por su actuación en ‘Bronca’.

EL DATO DEL DÍA

CÁNCER OMS | Una de cada cinco personas desarrollará alguna forma de cáncer a lo largo de su vida, según la OMS.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

RUSIA CURIOSIDADES | Una moscovita de 46 años da a luz a su decimosexto hijo.

NUESTROS TEMAS

SUDÁN DEL SUR INDEPENDENCIA | Las promesas de Sudán del Sur chocan con la realidad 15 años después de su independencia. Por Atem Simón Mabior, desde Yuba.

REPÚBLICA DOMINICANA SARGAZO | El sargazo en las playas preocupa en República Dominicana, una potencia turística caribeña. Por Pau Mompó Alberola.

PENDIENTE DE

PREMIOS ARIEL | La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anuncia los nominados a los premios Ariel de su edición 68, el máximo galardón cinematográfico del país al que se han inscrito 151 películas, 67 cortometrajes y 84 largometrajes.

RESERVA FEDERAL | La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de junio.

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