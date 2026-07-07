Hoy es noticia en el mundo (19.15 horas)

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DESTACADOS

1. Trump vuelve a reclamar el control de Groenlandia y a criticar a los aliados europeos

OTAN CUMBRE | Trump repite que Groenlandia debería estar controlada por EE.UU. y no por Dinamarca.

– Trump critica a aliados europeos por no ayudar a EE.UU. en Irán, cuestiona gasto estadounidense en la OTAN y confirma que EE.UU. está considerando vender cazas F-35 a Turquía.

– Zelenski subraya la capacidad defensiva de Ucrania y pide que su país entre en la OTAN.

– Canadá liderará un nuevo banco multilateral para financiar la industria de defensa.

2. Le Pen, condenada a 15 meses, podría ser candidata a la Presidencia

FRANCIA LE PEN | Condenada a 15 meses de inhabilitación firme, Le Pen podría optar a presidenciales en 2027.

CRONOLOGÍA | Cronología del caso judicial que condena a Marine Le Pen sin cerrarle la vía al Elíseo

– El brazalete electrónico que habrá de llevar Le Pen, centra la decisión de su candidatura.

– Macron guarda silencio e izquierda cuestiona posible candidatura de Le Pen tras sentencia.

3. Farage dimite tras varios escándalos sobre financiación

R.UNIDO PARTIDOS | Farage renuncia al escaño tras escándalos, pero optará a la reelección para revalidar el apoyo.

PERFIL | Farage, el político populista que alteró el bipartidismo histórico en el Reino Unido.

4. Denuncian por supuestos abusos al arzobispo de Rabat

IGLESIA ABUSOS | El arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero, se aparta de actividad pública por investigación de denuncias de abusos.

5. De la Espriella acusa a Petro de orquestar un «golpe de Estado»

COLOMBIA GOBIERNO | El presidente electo de Colombia acusa a Petro de orquestar un «golpe de Estado».

– Previamente ambas partes habían suspendido el proceso de transición.

6. La Justicia británica falla contra el príncipe Enrique

R.UNIDO TRIBUNALES | La Justicia británica falla contra el príncipe Enrique en su demanda al Daily Mail.

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

FRANCIA LE PEN | Marine Le Pen, condenada a 15 meses de inhabilitación firme, podría presentarse a las presidenciales, pero tendría que hacer campaña con un brazalete electrónico.

EL DATO DEL DÍA

OTAN CUMBRE INDUSTRIA | Países de OTAN anuncian nuevas inversiones militares de al menos 50.000 millones dólares.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU MAMDANI | Mamdani lanza canal de noticias de WhatsApp en español llamado ‘El Chisme de Nueva York’

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Israel construye un nuevo y kilométrico muro que segregará el Valle del Jordán palestino. Por Guillermo Azábal y Patricia Martínez, desde Atuf, en Cisjordania.

SUDÁFRICA XENOFOBIA | Decenas de miles de migrantes africanos huyen de Sudáfrica ante los ataques xenófobos.

HAITÍ MAGNICIDIO | A cinco años del asesinato de Jovenel Moïse, Haití continúa en una profunda crisis.

JAPÓN GHIBLI | El parque Ghibli de Nagoya cobra vida con el estreno de un corto y una nueva exposición. Por Paula Gracia, desde Nagoya (Japón).

PENDIENTES DE

FRANCIA LE PEN | Marine Le Pen comparece en el telediario de máxima audiencia tras la sentencia del Tribunal de Apelación de París.

CUBA EEUU | La Asamblea General de la ONU celebra una sesión, a petición de Cuba, sobre «la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos» al país caribeño.

INVERSIONES INFORME | El organismo de la ONU sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) publica su informe anual sobre inversiones a nivel mundial.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

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