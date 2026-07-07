Hoy es noticia en el mundo (19.15 horas)
DESTACADOS
1. Trump vuelve a reclamar el control de Groenlandia y a criticar a los aliados europeos
OTAN CUMBRE | Trump repite que Groenlandia debería estar controlada por EE.UU. y no por Dinamarca.
– Trump critica a aliados europeos por no ayudar a EE.UU. en Irán, cuestiona gasto estadounidense en la OTAN y confirma que EE.UU. está considerando vender cazas F-35 a Turquía.
– Zelenski subraya la capacidad defensiva de Ucrania y pide que su país entre en la OTAN.
– Canadá liderará un nuevo banco multilateral para financiar la industria de defensa.
2. Le Pen, condenada a 15 meses, podría ser candidata a la Presidencia
FRANCIA LE PEN | Condenada a 15 meses de inhabilitación firme, Le Pen podría optar a presidenciales en 2027.
CRONOLOGÍA | Cronología del caso judicial que condena a Marine Le Pen sin cerrarle la vía al Elíseo
– El brazalete electrónico que habrá de llevar Le Pen, centra la decisión de su candidatura.
– Macron guarda silencio e izquierda cuestiona posible candidatura de Le Pen tras sentencia.
3. Farage dimite tras varios escándalos sobre financiación
R.UNIDO PARTIDOS | Farage renuncia al escaño tras escándalos, pero optará a la reelección para revalidar el apoyo.
PERFIL | Farage, el político populista que alteró el bipartidismo histórico en el Reino Unido.
4. Denuncian por supuestos abusos al arzobispo de Rabat
IGLESIA ABUSOS | El arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero, se aparta de actividad pública por investigación de denuncias de abusos.
5. De la Espriella acusa a Petro de orquestar un «golpe de Estado»
COLOMBIA GOBIERNO | El presidente electo de Colombia acusa a Petro de orquestar un «golpe de Estado».
– Previamente ambas partes habían suspendido el proceso de transición.
6. La Justicia británica falla contra el príncipe Enrique
R.UNIDO TRIBUNALES | La Justicia británica falla contra el príncipe Enrique en su demanda al Daily Mail.
LA PROTAGONISTA DEL DÍA
FRANCIA LE PEN | Marine Le Pen, condenada a 15 meses de inhabilitación firme, podría presentarse a las presidenciales, pero tendría que hacer campaña con un brazalete electrónico.
EL DATO DEL DÍA
OTAN CUMBRE INDUSTRIA | Países de OTAN anuncian nuevas inversiones militares de al menos 50.000 millones dólares.
LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA
EEUU MAMDANI | Mamdani lanza canal de noticias de WhatsApp en español llamado ‘El Chisme de Nueva York’
NUESTROS TEMAS
ISRAEL PALESTINA | Israel construye un nuevo y kilométrico muro que segregará el Valle del Jordán palestino. Por Guillermo Azábal y Patricia Martínez, desde Atuf, en Cisjordania.
SUDÁFRICA XENOFOBIA | Decenas de miles de migrantes africanos huyen de Sudáfrica ante los ataques xenófobos.
HAITÍ MAGNICIDIO | A cinco años del asesinato de Jovenel Moïse, Haití continúa en una profunda crisis.
JAPÓN GHIBLI | El parque Ghibli de Nagoya cobra vida con el estreno de un corto y una nueva exposición. Por Paula Gracia, desde Nagoya (Japón).
PENDIENTES DE
FRANCIA LE PEN | Marine Le Pen comparece en el telediario de máxima audiencia tras la sentencia del Tribunal de Apelación de París.
CUBA EEUU | La Asamblea General de la ONU celebra una sesión, a petición de Cuba, sobre «la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos» al país caribeño.
INVERSIONES INFORME | El organismo de la ONU sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) publica su informe anual sobre inversiones a nivel mundial.
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