Hoy es noticia en el mundo (19.15 horas)

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DESTACADOS

1. Irán lanza misiles contra Jordania, Kuwait, Baréin y Catar

IRÁN GUERRA | Irán lanza misiles contra Jordania, Kuwait, Baréin y Catar tras ataques de EEUU.

– El Ejército jordano intercepta ocho misiles lanzados desde Irán, sin causar víctimas ni daños. Kuwait intercepta 14 que causan al menos un herido y daños materiales.

– Catar dice a Irán que sus ataques contra buques mercantes socavan la confianza.

– Al menos 14 muertos en los ataques de EE.UU. de los últimos dos días contra Irán.

– Comienzan los funerales de Alí Jameneí en Mashad, donde serán enterrado.

2. Al menos 28 personas mueren en el incendio de una fábrica en China

CHINA INCENDIO | Mueren al menos 28 personas en incendio de una fábrica de calzado en el sureste de China.

3. Italia expulsa a dos militares de la Embajada rusa por presunto espionaje

ITALIA RUSIA | Italia expulsa a dos militares de la Embajada rusa por un presunto caso de espionaje.

4. Comienza la carrera por el liderazgo laborista británico

R.UNIDO GOBIERNO | Abre el plazo de candidaturas al liderazgo laborista británico, con Burnham como favorito.

5. El mes de junio fue el más cálido desde que hay registros en Europa occidental

CAMBIO CLIMÁTICO | La ola de calor llevó a junio a ser el más cálido en Europa occidental, según Copernicus.

– La tercera ola de calor en Francia en menos de dos meses se extenderá al menos 5 días más.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

BONNIE TYLER | Muere la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años.

PERFIL | Bonnie Tyler, la rockera de voz ronca y potente.

– Las cuatro canciones que convirtieron en mito la voz ronca de Bonnie Tyler.

– Bonnie Tyler, una estrella mundial que encontró refugio en el Algarve.

EL DATO DEL DÍA

ESPECIES EXTINCIÓN | La actualización de la Lista Roja eleva a más de 49.500 las especies amenazadas.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

OTAN CUMBRE | El primer ministro canadiense entrega a la policía el revólver que le regaló Erdogan.

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA LÍBANO | La guerra deja una profunda huella en la salud mental de los desplazados libaneses. Ali Ghandoura y Rosa Soto, desde Beirut.

VENEZUELA TERREMOTO | La remoción de escombros tras el doble terremoto, el otro gran reto en Venezuela. Por Saraí Coscojuela, desde Caracas.

VENEZUELA TERREMOTO | De Caracas a Maracaibo: el trauma por el terremoto fuerza a familias a migrar. Por Henry Chirinos, desde Maracaibo (Venezuela).

JAPÓN ARTE DIGITAL | La asimetría del universo, la nueva apuesta del colectivo teamLab que se estrena en Tokio. Por Pilar Bernal Zamora, desde Tokio.

PENDIENTES DE

VOLKSWAGEN EMPLEO | El consejo de vigilancia de Volkswagen se reúne para decidir posibles recortes de empleo.

HUNGRÍA POLÍTICA | Manifestación en Budapest contra las políticas del nuevo Gobierno del conservador Péter Magyar, bajo el lema de ‘Stop Tiranía’, convocada en por el partido opositor Fidesz, presidido por el ex primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

VENEZUELA TERREMOTO | La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ofrece una actualización sobre la respuesta sanitaria dos semanas después de los terremotos en Venezuela. (Texto)

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