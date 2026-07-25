Hoy es noticia en el mundo (20:00 horas)

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1. El Ejército israelí asalta localidades en una Cisjordania «al borde de la explosión»

ISRAEL PALESTINA | El Ejército israelí irrumpió por la fuerza en varias localidades a lo largo del territorio palestino de Cisjordania ocupada en la madrugada de este sábado.

– La UE pide poner fin «al círculo vicioso de la violencia» en Cisjordania.

– HRW dice que violencia colona israelí amenaza con «atrocidades masivas» contra palestinos.

– HRW reconstruye incidente en Cisjordania con 6 muertos: hubo un ataque previo de colonos.

– Israel mata a un alto cargo policial de Hamás en Gaza tras un ataque aéreo.

2. Cerca de 98.000 hectáreas ardieron hasta la fecha en Francia este año, un récord histórico

FRANCIA INCENDIOS | Cerca de 98.000 hectáreas han ardido este año en Francia en incendios forestales, lo que supone «un récord histórico», anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

– El humo instala la angustia en Burdeos mientras el fuego sigue avanzando hacia la ciudad.

– El humo de los incendios empuja a cientos de turistas a abandonar Burdeos.

– Evacuan en Francia 7 pueblos cerca de Burdeos mientras avanza el gran incendio de Gironda.

– Francia adelanta la puesta en uso del Airbus adaptable A400M para luchar contra el fuego.

3. Partidarios de Fédorov mantienen pulso a Zelenski y protestas para su regreso a Defensa

UCRANIA GUERRA | El nombramiento de Mijailo Drapati como jefe del Ejército de Ucrania no ha puesto fin a la crisis política generada por la destitución del ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuyos partidarios siguen exigiendo su reincorporación.

– Once muertos, incluidos 4 niños, por un ataque ucraniano en región ocupada de Zaporiyia.

– Zelenski denuncia seis muertos y diez heridos en ataques desde la tarde-noche del viernes.

– Kiev reivindica varios ataques de larga distancia contra objetivos rusos.

– Rumanía derriba un segundo dron en su territorio en menos de 24 horas.

– Detenido agente ruso que llegó a conectar más de 1.000 terminales de Starlink en Ucrania.

– El presidente kazajo pide congelar el conflicto con Ucrania durante una reunión con Putin.

4. Dimite el ministro de Educación indio por la presión del movimiento juvenil ‘Cucarachas’

INDIA PROTESTAS | El ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, dimitió para cumplir la principal demanda del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como ‘Cucarachas’.

– Movimiento ‘Cucarachas. levanta protestas tras renuncia del ministro indio de Educación.

5. El partido de Bolsonaro proclama a su hijo Flávio como candidato presidencial

BRASIL ELECCIONES | El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, oficializó este sábado la candidatura de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales de octubre.

– Flávio Bolsonaro reivindica el legado de su padre al lanzar su candidatura presidencial.

– Milei dice que es «una pena» no poder visitar a Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

– Milei carga contra Lula y pide a Flávio Bolsonaro «parar la basura socialista» en Brasil.

PERFIL – Flávio Bolsonaro, el «01» que busca salvar a su familia desde la Presidencia de Brasil.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

EEUU ELECCIONES | Demócratas eligen a leñador progresista como candidato al Senado por Maine

EL DATO DEL DÍA

SIRIA ACCIDENTE | Al menos 35 muertos y 30 heridos en un choque entre dos autobuses en Siria

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ITALIA HISTORIA | ¿Murió envenenado Francisco de Medici? La genética reescribe un misterio renacentista

NUESTROS TEMAS

FRANCIA INCENDIOS | Burdeos huele a quemado. Los incendios que avanzan hacia esta ciudad del suroeste de Francia ya se sienten en sus calles, cubiertas este sábado por un humo gris amarillento que irrita la garganta y alimenta la inquietud de sus habitantes. Por Carmen Martínez Cobos desde Burdeos.

AGATHA CHRISTIE | Su infancia en el condado inglés de Devon, su pasión por los viajes en tren y su experiencia farmacéutica durante la Primera Guerra Mundial inspiraron la obra de Agatha Christie, la novelista más vendida de la historia, desde el detective Hércules Poirot hasta el veneno como recurso homicida predilecto. Por Judith Mora desde Torquay (R.Unido).

PERÚ MEDIO AMBIENTE | Pese a que la deforestación y la aparición de actividades ilegales en la Amazonía de Perú son amenazas constantes, el compromiso y silenciosa labor de los guardaparques ha logrado casos de éxito como el Parque Nacional Cordillera Azul, que permanece intacto. Por Paula Bayarte desde Tarapoto (Perú).

CHILE TEMPORAL | El rol clave que jugaron los humedales en una ciudad del sur de Chile durante el temporal. Por Sebastián Silva desde Santiago de Chile.

Redacción EFE Internacional

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