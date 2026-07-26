Hoy es noticia en el mundo (20:00 horas)

Compartir

4 minutos

DESTACADOS

1. El terror colono se expande mientras Gobierno israelí agrava el cerco contra Cisjordania

ISRAEL PALESTINA |

– Colonos israelíes levantan tres ‘outposts’ cerca de aldea palestina del tiroteo el viernes.

– Defensa israelí augura para próximas semanas expansión de operación militar en Cisjordania.

– Abás pide «acción internacional urgente» para frenar la ofensiva de Israel en Cisjordania.

– El cerco militar israelí de Nablus obliga a palestinas embarazadas a parir en ambulancias.

– Un bombardeo israelí mata a dos miembros de la seguridad interna del centro de Gaza.

– Colonos israelíes queman dos mezquitas palestinas en una nueva noche de ataques.

2. El incendio de Gironda (Francia) permanece «impredecible» y con 220.000 personas evacuadas

FRANCIA INCENDIOS | El incendio en la Gironda (suroeste de Francia) permanece «impredecible» tras arrasar 42.000 hectáreas y las 220.000 personas evacuadas no podrán volver a casa a corto plazo.

– Burdeos, cuya evacuación no se contempla, buscará realojar a evacuados del fuego.

– Unas 240 casas destruidas y 75 bomberos heridos en el incendio de Gironda.

3. La policía abate cerca de Berlín al presunto autor del atropello múltiple.

DÍA ORGULLO ALEMANIA | El presunto autor del atropello múltiple contra al Día del Orgullo LGTBI fue abatido por la policía.

– El balance de heridos sube a 29 en el atentado islamista del Día del Orgullo en Berlín.

– El autor del atropello múltiple en Berlín es simpatizante de EI, según medios locales.

– Abdul Ballout, un condenado por delitos de lesiones, extorsión y preparación de ataque

– Detenido un presunto cómplice del autor del atropello múltiple en Berlín, según medios.

– La UE se solidariza con las víctimas del atropello masivo durante el Orgullo de Berlín.

4. Irán informa de avances en conversaciones con Omán sobre el tránsito seguro por Ormuz

IRÁN GUERRA | Irán afirmó este domingo que ha habido avances en las conversaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz, en medio de la tensión con Estados Unidos tras la ruptura de la tregua.

– EEUU asegura haber reforzado el bloqueo naval a Irán pese a la pausa en los bombardeos.

– Ejército libanés acusa a Israel de obstaculizar su misión en zona de despliegue en el sur.

– Las exportaciones de crudo de Arabia Saudí aumentan en 19,5 % pese a tensiones en Ormuz.

– Un petrolero explota en Ormuz tras chocar con una mina, según medios iraníes.

5.- Polonia condiciona su apoyo militar a Ucrania en plena crisis de relaciones bilaterales

UCRANIA GUERRA | El apoyo militar polaco a Ucrania ha pasado de ser incondicional a verse afectado por la crisis en las relaciones bilaterales.

– Ucrania denuncia un ataque aéreo ruso con ocho misiles y 136 drones.

– Rusia dice que atacó plantas de drones en Kiev.

– Dos muertos y trece heridos en supermercado de urbe ucraniana de Chernígov en ataque ruso.

– Cuatro muertos en Donetsk por un ataque ucraniano.

6. Díaz-Canel acusa a EEUU de prácticas nazis y de tratar de «apropiarse de todo el país»

CUBA EEUU | El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comparó este domingo al Gobierno de EE.UU. con los nazis y lo acusó de aplicar una «política genocida» contra la isla.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

HONDURAS CORRUPCIÓN | Juan Orlando Hernández vuelve a Honduras para enfrentar la Justicia tras indulto en EE.UU.

EL DATO DEL DÍA

SUDÁN GUERRA | Unos 33,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en Sudán, alerta la ONU

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

UNESCO PATRIMONIO | El monte Olimpo de Grecia y las playas de Normandía se suman al Patrimonio de la Unesco.

NUESTROS TEMAS

FESTIVAL BAYREUTH | Bayreuth rinde homenaje a músicos víctimas del nazismo y se mira en el espejo de su pasado. Por Rodrigo Zuleta desde Bayreuth (Alemania).

MARRUECOS MONARQUÍA | Mohamed VI, 27 años de desarrollo con reformas pendientes. Por Mar Marín desde Rabat.

COMIC CON | Más allá de las franquicias: el arte independiente encuentra su escenario en la Comic-Con. Por Mónica Rubalcava desde San Diego.

Redacción EFE Internacional

(34) 913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245