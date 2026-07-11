Hoy es noticia en el mundo (20.00 horas)

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DESTACADOS

1. La diplomacia se reactiva para intentar mitigar la escalada del conflicto en Oriente Medio

IRÁN GUERRA | La diplomacia volvió a activarse hoy para intentar mitigar la escalada del conflicto en Oriente Medio, mientras Washington y Teherán siguen intercambiando amenazas en un tono abierta y crecientemente belicoso.- Araqchí llega a Mascate para hablar sobre el futuro del estrecho de Ormuz.

– Bin Salmán habla con Trump sobre la seguridad marítima ante la nueva escalada en Ormuz.

– Trump dice que hay mil misiles apuntados hacia Irán por si Teherán intenta asesinarlo.

– Araqchí acusa a EE.UU. de «violar» el acuerdo con Irán tras nuevas sanciones de Washington.

– Líder supremo iraní promete vengar la muerte de Jameneí y aprecia participación en funeral.

2.Los muertos por los terremotos en Venezuela suben 215 hasta los 4.333

VENEZUELA TERREMOTO | Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4.333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

– Venezuela aumenta a 94 el número de campamentos para personas sin casa tras los terremotos

– Gobierno venezolano reafirma su competencia exclusiva en la reconstrucción tras sismos.

3. Ucrania alcanza otros 21 petroleros de la ‘flota fantasma’ rusa en el mar de Azov

UCRANIA GUERRA | Las fuerzas ucranianas alcanzaron la pasada noche en el mar de Azov a otros 21 petroleros de la llamada ‘flota fantasma’ que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, secún el Estado Mayor ucraniano.

– Rusia derriba 178 drones ucranianos sobre nueve regiones y los mares Negro y Azov.

– Rusia afirma haber atacado empresas militares en Kiev e instalaciones portuarias en Odesa.

– Cinco muertos y treinta heridos en un ataque ruso con bombas aéreas en Sumi.

– Zelenski pide acelerar acuerdos de defensa antibalística tras nuevo ataque ruso nocturno.

4. China evacúa a 1,7 millones de personas por tifón Bavi, que deja heridos en Taiwán y Japón

ASIA TIFÓN | El tifón Bavi causó al menos 87 heridos en Taiwán, causó cinco lesionados leves en Japón y obligó a evacuar a 1,71 millones de personas en la provincia oriental china de Zhejiang, donde se espera que el temporal toque tierra en la madrugada del domingo.

– El tifón Bavi causa cancelaciones masiva en aeropuertos del este de China y de Taiwán.

– China refuerza la respuesta ante avance del tifón Bavi, que deja cortes de luz en Taiwán.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

NICARAGUA JUSTICIA | El abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la ONU, advierte de que el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, está demostrando que se puede desmantelar el Estado de derecho «sin tanques».

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado a 648 el número de muertos y a 1.830 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país en mayo pasado.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

CHINA TECNOLOGÍA | Hacerse una foto como un emperador de la dinastía Tang, examinar una reliquia reconstruida píxel a píxel o consultar a una inteligencia artificial (IA) entrenada para dominar la cultura local: así es el nuevo turismo que el Grupo de Inversión Cultural de Shaanxi (SCG) y Huawei buscan implantar en la ciudad de Xian.

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA LÍBANO | A apenas un kilómetro de las tropas israelíes que ocupan parte del sur del Líbano, los habitantes de Kafra conviven con el zumbido de los drones y la incertidumbre de no saber si la frágil calma durará unas horas o volverá a romperse, mientras intentan retomar en lo posible su vida normal. Rosa Soto y Ali Ghandoura desde Kafra (Líbano).

BULGARIA FENTANILO | Dos miligramos, apenas unos minúsculos cristales, son la diferencia entre la vida y la muerte: el fentanilo, un opioide sintético hasta cien veces más potente que la morfina, ha irrumpido en Bulgaria y deja ya más de un centenar de fallecidos, mientras las autoridades alertan de que muchas drogas están adulteradas con esta sustancia. Vladislav Púnchev desde Sofía.

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