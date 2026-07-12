Hoy es noticia en el mundo (20.00 horas)

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DESTACADOS

1. EEUU e Irán alimentan la incertidumbre sobre la posible apertura del estrecho de Ormuz

IRÁN GUERRA | .- La incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz ha sido una constante este domingo, pues mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está abierto, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, controlada por Irán), anunció que tras los recientes ataques estadounidenses no es posible el tránsito por esa vía.

– Trump asegura que el estrecho de Ormuz está abierto al tráfico.

– Entidad creada por Irán para controlar el tráfico de Ormuz dice que «no es posible» pasar

– Pakistán pide contención a Irán tras la ruptura de la tregua y nuevos ataques en el Golfo

– Estados Unidos concluye su última ronda de ataques contra Irán con combardeos a unos 140 objetivos.

– Irán reivindica ataques con misiles y drones en Jordania, Catar, Kuwait y Baréin en represalia por ataques de Washington.

2. La apertura de Delcy Rodríguez en medio de la tragedia: ¿sostenible o definitiva?

VENEZUELA TERREMOTO | El desbloqueo parcial de X, la incipiente apertura a la prensa internacional y la aceptación de ayuda humanitaria ante la emergencia generada por los devastadores terremotos en Venezuela han evidenciado el pragmatismo de Delcy Rodríguez para la supervivencia política del chavismo, según analistas.

– Venezuela esboza un plan de vivienda tras sismos y promete dar 200 casas la próxima semana

3. Muere el senador de EE.UU. Lindsey Graham, aliado de Trump, tras una repentina enfermedad

EEUU POLÍTICA | El senador republicano Lindsey Graham aspiraba a un quinto mandato a sus recién cumplidos 71 años. Su inesperada muerte trunca una carrera política caracterizada por su crítica y posterior respaldo al presidente, Donald Trump, y, recientemente, por su postura inflexible contra España sobre Irán.

– Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham, «un auténtico Patriota»

– Zelenski lamenta la muerte de Graham, «líder decidido» y «ferviente defensor» de Ucrania

4.- El tifón Bavi, ya debilitado, avanza por China tras dejar 134 heridos en Taiwán

ASIA TIFÓN | El tifón Bavi, ya debilitado tras tocar tierra durante la medianoche en la costa oriental de China, avanza este domingo hacia el interior del país con alertas activas por lluvias y riesgo de desastres secundarios, después de dejar 134 heridos en Taiwán y causar cancelaciones aéreas en varias ciudades chinas.

– Taiwán rebaja la emergencia por el tifón Bavi, que deja 134 heridos tras rozar la isla

5.- Voluntarios internacionales cocinan comidas vitales en Leópolis para soldados ucranianos

UCRANIA GUERRA | Voluntarios de España y otros países unen fuerzas con la población local en la ciudad de Leópolis para preparar comidas deshidratadas destinadas a soldados ucranianos en el frente, donde estas raciones listas para cocinar pueden ser preparadas rápidamente en medio del combate y las dificultades logísticas.

– Ucrania lanzó cerca de 300 drones contra Moscú en la última jornada, según el alcalde

– Ucrania alcanza otros 10 petroleros de la ‘flota fantasma’ rusa en el mar de Azov

– Zelenski anuncia cambios en su Gobierno y la primera ministra pasará a política exterior

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

CATAR EMIR | Arquitecto de la apertura económica de Catar y protagonista de la expansión de su industria del gas natural, el exemir Hamad bin Khalifa Al Thani murió este domingo a los 74 años tras una trayectoria marcada por la modernización del Estado y su proyección internacional.

EL DATO DEL DÍA

FRANCIA SEGURIDAD | Francia movilizará 70.000 policías y gendarmes en todo su territorio durante el 14 de julio y la noche posterior para garantizar la seguridad de las celebraciones de la Fiesta Nacional y de posibles concentraciones por la semifinal del Mundial entre Francia y España, anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

CHINA TORMENTAS | El número medio de episodios de tormenta de polvo y arena registrados cada primavera en China se redujo cerca de un 23 % durante las últimas dos décadas, de 12,5 a 9,6 al año, mientras que su intensidad también muestra una tendencia descendente, según datos oficiales divulgados este domingo.

PENDIENTES DE

MUNDIAL 2026 | Ciudad de México – La editorial Panini organiza en Ciudad de México y Guadalajara un evento con el que busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de cromos de deportes en cuatro horas, en el marco del Mundial de fútbol 2026. (Texto) (Foto) (Video)

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