Hoy es noticias en el mundo (19.00 horas)

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DESTACADOS

1. La UE muestra su solidaridad con España

MARRUECOS ESPAÑA | La UE da por superada la crisis en Ceuta, aboga por reforzar fronteras y prevención y muestra su solidaridad con España.

CRÓNICA | ¿Y la responsabilidad de las vidas?, denuncia un expresidente marroquí tras el éxodo. Por Mar Marín, desde Rabat.

– París satisfecho con las medidas adoptadas por España tras la crisis de Ceuta, Portugal saluda la respuesta española en Ceuta y cree que nunca estuvo en peligro Schengen, Alemania pide fortalecer fronteras, Irlanda elogia la respuesta española, Dinamarca se muestra muy satisfecha y Finlandia se solidariza con España.

– El Gobierno español asegura que han vuelto 70.000 de las 72.000 personas que llegaron a Ceuta, mientras suben a 75 los muertos en la costa de Ceuta tras la masiva entrada de migrantes.

– Marruecos lleva a medio centenar de personas a la justicia por crisis migratoria, dice ONG.

2. Comienza a remitir el gran incendio próximo a Atenas

GRECIA INCENDIOS | Comienza a remitir el gran incendio al oeste de Atenas, aunque se mantiene la alerta.

3. Nueva escalada ucraniana contra territorio ruso

UCRANIA GUERRA | Al menos siete muertos en nueva escalada ucraniana contra territorio ruso.

– Un militar ruso asesina a varios compañeros de armas y civiles en la anexionada Crimea.

– Polonia intercepta un nuevo avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico.

4. Todd Blanche supera una votación en el Comité del Senado para convertirse en fiscal general de EEUU

EEUU GOBIERNO | El candidato de Trump para fiscal general, Todd Blanche, supera una votación en el Comité de Senado de EEUU, lo que allana el camino para su nombramiento.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

BARACK OBAMA | Obama cumple 65 años reforzando su legado desde una discreta retaguardia política.

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA | El presidente Aramco cifra en 2.600 millones de barriles perdidos por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

R.UNIDO REVOLUT | Demandan al fundador de Revolut por no pagar la comisión en la compra de un superyate.

NUESTROS TEMAS

EEUU ELECCIONES | ¿Son las primarias de Míchigan una prueba de fuego para el Partido Demócrata?. Por Alejandra Clements, desde Washington.

ISRAEL PALESTINA | Tras una tregua inexistente, los gazatíes esperan el desarme de Hamás y que Israel se vaya. Desde Deir el Balah, en Gaza.

SUDÁN DEL SUR REFUGIADOS | Del limbo de El Cairo a la crisis de Yuba: el amargo retorno de 20.000 sursudaneses. Por Atem Simón Maibor, desde Yuba.

LÍBANO EXPLOSIÓN | Seis años después de la explosión de Beirut, las familias siguen esperando justicia. Por Edgar Gutiérrez y Ali Ghandoura, desde Beirut.

PENDIENTES DE

EEUU ELECCIONES | Washington, Kansas, Míchigan, Misuri y Virginia celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

GUATEMALA JUSTICIA | Un juzgado guatemalteco llevará a cabo este martes la audiencia de etapa intermedia en el proceso penal por delitos como terrorismo, sedición y asociación ilícita contra los líderes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de la organización 48 Cantones de Totonicapán que defendieron los resultados de las elecciones de 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA GOBIERNO | El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en el gran Festival por la Defensa de la Educación Pública, uno de sus últimos actos públicos como mandatario, a tres días de entregar el cargo al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

SPACEX RESULTADOS | SpaceX publicar sus primeros resultados como empresa cotizada, correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras el cierre de Wall Street, en un momento de gran expectación por la evolución de su negocio espacial y de inteligencia artificial tras su salida a bolsa.

GARCÍA MÁRQUEZ | Llega a Netflix la segunda parte de ‘Cien años de soledad’, una adaptación de la obra homónima del nobel colombiano Gabriel García Márquez, de la que este martes se celebra un preestreno en Bogotá con la asistencia de todo el equipo técnico y artístico.

Redacción EFE Internacional

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