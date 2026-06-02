Hoy es tema en el mundo (19.00 horas)

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DESTACADOS

1. Los ataques israelíes en Líbano, principal escollo para un acuerdo de paz en Oriente Medio

IRÁN GUERRA LÍBANO | Al menos 10 muertos en ataques israelíes contra Líbano pese a los intentos de desescalada. (Texto)

– Israel intensifica ataques sobre Nabatieh con el avance de sus tropas sobre el rio Litani (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Suben a 4 los muertos y 127 los heridos por ataques israelíes junto a un hospital libanés (Texto)

– Israel y el Líbano reanudan en Washington su diálogo de paz tras los nuevos ataques (Texto)

– Israel denuncia violaciones «inaceptables» de Hizbulá mientras sigue atacando el Líbano (Texto)

2.- Negociaciones paralizadas EEUU-Irán pese al «optimismo» de Marco Rubio

IRÁN GUERRA | Irán no ha respondido a la última propuesta de EE.UU., según medio iraní (Texto)

– Rubio muestra su confianza en reanudar los contactos con Irán y tener un pacto nuclear (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El conflicto en O. Medio ha perturbado fuertemente las cadenas de suministro humanitario

3. Crece la intensidad de los bombardeos rusos sobre la retaguardia ucraniana

UCRANIA GUERRA | Elevan a 21 las víctimas mortales del ataque ruso de esta madrugada en Kiev y Dnipró (Texto)

– Kiev pide tras ataque ruso que la UE financie la compra de misiles antibalísticos a EE.UU. (Texto)

– Rusia sólo ganó 14 kilómetros cuadrados de territorio en mayo, según canal ucraniano

4. Empieza a frenarse el brote de ébola

RD CONGO ÉBOLA | La OMS reduce a 116 los casos sospechosos de ébola en RDC, con 321 confirmados y 48 muertes (Texto)

– La RD del Congo reabre el aeropuerto del epicentro de la epidemia de ébola (Texto)

– Tedros anuncia la recuperación de cinco enfermos de ébola (Texto)

– El Tribunal Superior de Kenia ordena al Gobierno publicar el plan para un centro antiébola pactado con EEUU. (Texto)

5. La UE endurece su política migratoria

UE MIGRACIÓN | La UE sella el reglamento para agilizar expulsiones y crear centros de migrantes en terceros países (Texto)

– Claves de los centros de deportación para migrantes que creará la UE con rechazo de España (Texto)

6. Una mexicana, ministra de Comunicación del papa

PAPA CURIA | El papa nombra a la laica mexicana Montserrat Alvarado nueva «ministra» de Comunicación. (Texto)

– ¿Quienes son las mujeres con altos cargos en el Vaticano? (Texto)

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA | La factura anual por las importaciones de petróleo puede aumentar hasta en 20.000 millones de dólares para el conjunto de países vulnerables en caso de que el aumento del precio del crudo se mantenga, según un análisis efectuado por el organismo de Naciones Unidas para el comercio y desarrollo (UNCTAD). (Texto)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

CUBA CASTRO | El expresidente cubano Raúl Castro cumple 95 años el miércoles retirado de todo puesto formal pero a la vez en el centro de todas las miradas, al liderar el diálogo bilateral con Washington y haber sido imputado penalmente hace unos días en EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ROBÓTICA ANIMALES | Algunos peces son capaces de desplazarse tierra por firme y lo hacen con el tipo de marcha más eficiente para ellos, tal y como se ha demostrado con un robot, lo que puede ayudar a explicar cómo los primeros vertebrados que se aventuraron a tierra firme aprendieron a caminar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

ITALIA MUJERES | El domingo 2 de junio de 1946 no fue una jornada electoral cualquiera en Italia. Tras el colapso del régimen fascista y la Segunda Guerra Mundial, el país se enfrentó a una decisión histórica: elegir entre monarquía o república en unos comicios que significaron, además, el debut de las mujeres en un sufragio nacional. (Texto)

PENDIENTES DE

COLOMBIA ELECCIONES | El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa para las elecciones presidenciales en Colombia, Esteban González Pons, presenta la «declaración preliminar» de la primera vuelta de los comicios celebrados el domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EEUU INMIGRACIÓN | Alrededor de 50 personas fueron citadas este martes para defender sus casos ante una corte de inmigración en San Antonio, en una nueva táctica del Gobierno de Donald Trump que preocupa a activistas y abogados, por la previsible escalada de deportaciones y los riesgos de un proceso judicial sin garantías.

EEUU PENA DE MUERTE | Florida lleva a cabo la ejecución de Andrew Richard Lukehart, de 53 años, condenado a muerte por asesinato en primer grado y abuso infantil en 1996 en el condado de Duval, lo que representa la octava ejecución del año en el estado.

Redacción EFE Internacional

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