HPE se dispara un 36 % en bolsa tras buenos resultados y pronósticos vinculados a la IA

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Nueva York, 1 jun (EFE).- La tecnológica Hewlett Packard Enterprise (HPE) se disparaba este lunes un 36 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street tras publicar unos resultados trimestrales y pronósticos positivos vinculados al ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).

En el segundo trimestre de su ejercicio, HPE registró un beneficio de 595 millones de dólares, revirtiendo las pérdidas de 1.079 millones del mismo tramo de 2025, y elevó su facturación un 40 %, hasta 10.700 millones, lo que supone un récord para la empresa, según un comunicado.

La mayor parte de los ingresos procedieron del segmento ‘Nube e IA’: 7.700 millones, un 23 % más interanual, pero destacó el crecimiento del segmento de ‘Redes’, del 148 %, hasta los 2.700 millones, propulsado por los centros de datos, que aumentaron las ventas un 233 %.

El consejero delegado de HPE, el argentino-estadounidense Antonio Neri, declaró en la nota que HPE experimentó una «rentabilidad más alta de la esperada» y señaló que sus clientes «siguen invirtiendo en la modernización de infraestructura y escalando la IA».

La empresa elevó sus pronósticos de negocio para este ejercicio y presentó «un marco de crecimiento financiero para 2027», lo que encendió los ánimos de los analistas.

HPE elevó su previsión de crecimiento de facturación anual hasta el 29-33 %, con especial foco en el segmento ‘Redes’, y presentó pronósticos también para 2027, con previsión de crecimiento del 8-12 % respecto a este año, lo que fue muy bien recibido en Wall Street.

La fuerte subida de cotización en las operaciones post cierre apunta a que mañana tendrá una buena sesión.

HPE, con sede en Houston (Texas), es una escisión de Hewlett Packard centrada en los servicios a empresas, mientras que la compañía original, conocida oficialmente como HP Inc., mantiene su sede en San José (California) y los populares negocios de ordenadores e impresoras.

La fuerte reacción bursátil a los resultados y pronósticos de HPE se produce después de otros movimientos similares en las últimas semanas, como los de Dell y Snowflake, que se dispararon también por encima del 30 % solo en una jornada al ser beneficiarias del ‘boom’ de la IA. EFE

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