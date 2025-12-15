HRW: ataque israelí contra infraestructura civil en el Líbano puede ser «crimen de guerra»

El Cairo, 15 dic (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes como «posibles crímenes de guerra» los ataques del Ejército de Israel contra equipos de reconstrucción e instalaciones civiles en el sur del Líbano durante 2025.

Así lo indicó la organización defensora de los derechos humanos en un comunicado, en el que recabó testimonios de las personas afectadas en territorio libanés por los ataques isralíes.

Los residentes y las autoridades municipales de algunas de las localidades afectadas señalaron a HRW que los ataques obstaculizaron los esfuerzos de reconstrucción de las más de 10.000 viviendas destruidas o dañadas gravemente entre octubre de 2023 y enero de 2025, y lastraron la capacidad de decenas de miles de personas desplazadas de regresar a sus hogares en el sur del país a lo largo de este año.

El investigador de HRW sobre Líbano, Ramzi Kaiss, afirmó en el comunicado que los ataques israelíes «apuntan ilegalmente contra equipos e instalaciones relacionados con la reconstrucción» y denunció que este sucede tras la firma del alto el fuego de noviembre de 2024 entre Israel y la milicia libanesa chií Hizbulá.

La organización asegura haber investigado al menos cuatro ataques en los que se destruyeron más de 360 máquinas pesadas como excavadoras y bulldozers, esenciales para la retirada de escombros, además de una fábrica de asfalto y cemento.

Según las fuerzas israelíes, estas acciones se dirigieron contra equipo y materiales utilizados por Hizbulá, sin embargo, HRW aseguró que sus investigadores no encontraron «pruebas de que hubiera objetivos militares en los emplazamientos ni en sus alrededores» y sí pudieron verificar que parte del equipo afectado se empleaba con fines civiles.

Aún así, la organización destacó en el comunicado que los emplazamientos y la maquinaria no serían «objetivos militares legítimos» incluso en el caso de que realmente estuvieran vinculados a Hizbulá, que cuenta con otras entidades relevantes en el sur de Líbano más allá de su rama militar, como «instituciones sanitarias y organizaciones de bienestar social», recordaron.

Desde HRW zanjaron que «las personas que ordenan ataques deliberados contra objetos e infraestructuras civiles son responsables de crímenes de guerra» y pidieron a los principales aliados de Israel actuar con urgencia y suspender inmediatamente la ayuda militar y la venta de armas a dicho Estado.

Además, solicitaron a las autoridades judiciales libanesas iniciar investigaciones nacionales sobre los «delitos internacionales graves» cometidos en su territorio. EFE

