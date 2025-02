HRW acusa al Fondo de Inversión Pública saudí de blanquear abusos con un evento en Miami

El Cairo, 19 feb (EFE).- Human Right Watch (HRW) acusó este miércoles al Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí de «blanquear el grave historial de abusos de derechos humanos del país» con el patrocinio de una conferencia sobre inversiones en Miami (EE.UU).

Esta organización internacional denunció en un comunicado, firmado también por otras cuatro entidades humanitarias, que el PIF está tratando de lavar su imagen durante la celebración de la Cumbre Prioritaria del Instituto Future Investment Initiative (FII), patrocinada por el PIF y que acoge Miami desde hoy hasta este viernes.

El PIF, un fondo estatal de casi un billón de dólares, ha sido señalado por HRW y otras organizaciones por «facilitar y beneficiarse de violaciones de derechos humanos, y el gobierno saudí lo utiliza regularmente como una herramienta para mejorar su imagen internacional».

Este fondo es socio fundador del FII, una fundación sin ánimo de lucro cuyo consejo de administración está compuesto por altos funcionarios del gobierno saudí.

«El príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán ha utilizado su control absoluto sobre el Fondo de Inversión Pública para minimizar y blanquear sus abusos durante años», afirmó Joey Shea, investigador de Human Rights Watch para Arabia Saudí.

«La celebración de una conferencia de inversión en Miami es el último ejemplo de este lavado de imagen», agregó en referencia a la tercera edición de esta cumbre que se celebra en Miami bajo el lema «Invertir con Propósito».

Según el investigador de HRW, este evento proporciona una plataforma para empresarios, inversores y celebridades de alto perfil, que apoyan al gobierno saudí mientras ignoran su historial en derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos instaron a los participantes en la cumbre a no pasar por alto los abusos vinculados al PIF al evaluar inversiones, y a hablar públicamente sobre las violaciones cometidas por el gobierno saudí.

«Las empresas que asistan tienen la responsabilidad de garantizar que sus inversiones con el PIF no contribuyan a los abusos de derechos humanos, lo que comienza con una diligencia debida seria sobre el historial de abusos del PIF», dijo Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracia Ahora para el Mundo Árabe (Democracy for the Arab World Now, DAWN, en inglés).

HRW ha documentado que Arabia Saudí utiliza las inversiones del PIF en Estados Unidos como una herramienta de poder blando, oscureciendo el historial de derechos del país y debilitando las instituciones que buscan transparencia y responsabilidad sobre las actividades del fondo. EFE

