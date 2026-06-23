HRW alerta de aumento de ataques en Siria contra personas vinculadas al régimen de Al Asad

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Beirut, 23 jun (EFE).- Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes de un incremento de ataques e incitación sectaria contra la minoría alauita en Siria durante las protestas que exigen justicia por los crímenes cometidos durante la era del expresidente Bachar al Asad, y urgió a las autoridades a establecer un marco legal claro para garantizar la rendición de cuentas.

Según HRW, las manifestaciones se desarrollaron entre el 13 y el 17 de junio en las gobernaciones de Alepo, Idlib, Deir Ezzor, Raqqa y Damasco, coincidiendo con diversos incidentes de violencia contra personas acusadas de mantener vínculos con el antiguo régimen, cuyos líderes -incluido Al Asad- pertenecían a la minoría religiosa alauita.

«Las masacres y asesinatos dirigidos contra grupos religiosos minoritarios sirios a lo largo de 2025 demuestran la rapidez con la que el ataque a individuos se convierte en un castigo colectivo de comunidades enteras», dijo Hiba Zayadin, investigadora principal sobre Siria en Human Rights Watch.

«Los sirios tienen todo el derecho a exigir justicia, pero la justicia nunca debe convertirse en un pretexto para atacar a personas simplemente por su religión o procedencia. Las autoridades sirias deben trazar esa línea con claridad», agregó.

Uno de los episodios más graves tuvo lugar el 16 de junio en Damasco, cuando decenas de manifestantes entraron o intentaron acceder a los barrios de mayoría alauita de Mezzeh 86 y Ush al Warwar.

HRW recogió el testimonio de un comerciante de Mezzeh 86 que aseguró haber sido atacado por varios hombres vestidos de civil y con el rostro cubierto y, en Ush al Warwar, HRW verificó varios vídeos difundidos en redes sociales que muestran a grupos de personas profiriendo insultos contra los alauitas.

La organización también documentó casos de violencia de turbas en Idlib contra hombres acusados de haber integrado fuerzas de seguridad durante el mandato de Al Asad.

Aunque las autoridades sirias desplegaron fuerzas de seguridad en algunos puntos conflictivos y las protestas han disminuido desde entonces, HRW sostuvo que las causas subyacentes de la tensión siguen sin resolverse.

La organización recordó que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Siria ha identificado la falta de un marco legal claro para la justicia transicional como uno de los factores que alimentan la violencia en el país.

En este contexto, la Comisión Nacional Siria para la Justicia Transicional reiteró el pasado 15 de junio que el castigo colectivo es incompatible con la justicia, mientras que el Ministerio del Interior informó de que mantiene detenidos a cerca de 6.000 miembros de las fuerzas militares y de seguridad de la era Al Asad, y pidió a la población canalizar cualquier denuncia a través de procedimientos oficiales.

HRW instó a las autoridades a investigar los ataques ocurridos en junio, garantizar la protección de los detenidos y reforzar mecanismos judiciales independientes para abordar los crímenes cometidos durante el régimen de Al Asad y otras violaciones graves del derecho internacional. EFE

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