HRW alerta de continuos riesgos para la salud tras un derrame de ácido en Zambia

Nairobi, 11 sep (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) alertó este jueves de que el derrame de ácido ocurrido en febrero pasado en la región minera de cobre Copperbelt, en el centro de Zambia, continúa siendo un riesgo para la salud y pidió al Gobierno abordar la situación para proteger a la población.

“Los informes recientes sobre los efectos inmediatos y a largo plazo del derrame de ácido de febrero demuestran la necesidad de que el Gobierno de Zambia investigue los riesgos para la salud y tome medidas integrales para prevenir daños mayores”, afirmó el investigador principal para África de HRW, Idriss Ali Nassah, en un comunicado.

Organizaciones de la sociedad civil local consideraron el incidente como un “un patrón más amplio de negligencia corporativa” y denunciaron que residentes consumieron agua y alimentos contaminados sin saberlo, lo que derivó en síntomas como dolores de cabeza, tos, diarrea, calambres musculares y llagas en las piernas, según HRW.

El 18 de febrero pasado, una presa en Chambishi, provincia de Copperbelt, que contenía residuos mineros de Sino-Metals, subsidiaria de China Nonferrous Metal Mining Group (empresa estatal china), se desplomó y liberó efluentes ácidos en la cuenca del río Kafue.

La fuga contaminó el agua y el suelo de la zona, lo que causó la muerte de peces y ganado, quemó cultivos de maíz y maní, perjudicando los medios de producción de los agricultores y residentes locales.

HRW instó a las autoridades zambianas a realizar una investigación exhaustiva con expertos nacionales e internacionales para evaluar los riesgos ambientales, y a practicar pruebas médicas a las comunidades expuestas para detectar intoxicaciones por metales pesados.

La empresa china se comprometió a limpiar el río y restaurar los medios de vida afectados, pero una alerta de viaje de Finlandia reveló en agosto pasado que las muestras de agua de la zona contenían 24 metales pesados, entre ellos níquel, plomo, arsénico, zinc y uranio, por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 6 de agosto pasado, el Gobierno de Estados Unidos ordenó la evacuación inmediata de todo su personal de las zonas afectadas por el derrame de ácido, al advertir “la magnitud de las sustancias peligrosas y cancerígenas”, así como de contaminantes de los relaves mineros que también podían transmitirse por el aire.

El Ejecutivo de Zambia exigió a la empresa restaurar el río, rehabilitar el entorno e indemnizar a unos 500 agricultores, pero luego declaró que las pruebas mostraban niveles de acidez normalizados y concentraciones de metales en descenso.

HRW recordó que la legislación nacional del país africano reconoce el derecho a un medio ambiente limpio y saludable, y que Zambia está obligada por tratados internacionales y regionales a proteger la salud pública.

La minería ha causado otros daños ambientales y a la salud de los zambianos en Kabwe, en la provincia Central, donde una mina de plomo y zinc cerrada en 1994, pero nunca saneada, continúa generando múltiples casos de intoxicación por plomo entre los residentes. EFE

