HRW alerta de que situación en Venezuela podría provocar «un nuevo desastre humanitario»

2 minutos

Nueva York, 7 ene (EFE).- La operación militar de Estados Unidos contra Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían desencadenar «un nuevo desastre de derechos humanos para la población venezolana», advirtió este martes la ONG Human Rights Watch (HRW).

«Los venezolanos tienen derecho a elegir libremente a sus líderes y decidir el futuro de su país. Sin embargo, EE.UU. parece dispuesto a mantener el aparato represivo de Maduro mientras sirva a sus intereses políticos y comerciales», señala hoy la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en un comunicado.

HRW asevera que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria «desde hace más de una década», con «escasez de alimentos y medicinas».

«Siete millones de venezolanos han abandonado el país, y 14,2 millones requieren asistencia humanitaria urgente. A esto se suman violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo asesinatos de manifestantes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de opositores y defensores de derechos humanos», señala.

Según la organización, actualmente hay «más de 860 presos políticos», y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene una investigación abierta por posibles crímenes de lesa humanidad desde 2014.

Así, la organización instó a los líderes de América Latina, Europa y Canadá a «impulsar un proceso de transición democrática» en Venezuela, exigir la liberación de presos políticos y promover la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos.

También urge a EE. UU. a «cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario».

«Los gobiernos extranjeros deberían centrarse en proteger los derechos de los venezolanos que han sufrido durante una década a manos de Maduro. La decapitación del gobierno por parte de (presidente de EEUU Donald) Trump no ha hecho nada para protegerlos de nuevos abusos», concluye HRW. EFE

