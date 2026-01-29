HRW alerta de que Uganda intensifica la represión contra la oposición tras las elecciones

3 minutos

Nairobi, 29 ene (EFE).- Las autoridades de Uganda han intensificado los ataques contra la oposición desde las elecciones del pasado día 15, alertó la organización Human Rights Watch (HRW) sobre unos comicios que ganó el presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, y que la oposición tildó de fraudulentas.

«El patrón de abusos contra la oposición que Uganda viene aplicando desde hace tiempo ha alcanzado niveles alarmantes. El Gobierno ugandés debe dejar de reprimir a la disidencia y garantizar la seguridad de las personas con opiniones contrarias», afirmó este jueves en un comunicado Ashwanee Budoo-Scholtz, subdirectora para África de HRW.

La ONG denunció que, tras la celebración de las elecciones, se han llevado a cabo «arrestos masivos» de seguidores del principal partido de la oposición, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP, en inglés), y lamentó que, según medios internacionales, al menos 118 de sus seguidores fueron acusados ante la Justicia de crímenes relacionados con las elecciones, como «reunión ilegal» y «conspiración».

El líder de la NUP, el cantante y político Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, permanece en paradero desconocido desde que escapó de una redada contra su casa en Kampala un día después de los comicios, recordó HRW.

Asimismo, su mujer, Barbie Kyagulanyi, fue hospitalizada la pasada semana tras ser atacada por soldados en su residencia, después de que el jefe de las Fuerzas Armadas, general Muhoozi Kainerugaba, afirmara que reza para que el Ejército mate a Bobi Wine.

La ONG destacó también la desaparición forzada de dos dirigentes de la NUP en diferentes puntos del país.

El día antes de las elecciones, hombres armados con uniformes militares amenazaron a punta de pistola y se llevaron de su hotel a la vicepresidenta del partido en la región Occidental del país, Jackline Tukamushaba, que se presentaba al Parlamento.

Asimismo, durante la jornada electoral, hombres armados se llevaron también de su residencia a las afueras de Kampala, en un vehículo militar, a la vicepresidenta de la formación en la región Norte, Lina Zedriga Waru.

Ninguna de las dos opositoras ha sido vista de nuevo y el Ejército ha negado ante la Justicia estar reteniendo a Waru.

HRW denunció que el proceso electoral estuvo marcado por «abusos contra los derechos humanos»: no solo las fuerzas de seguridad golpearon y arrestaron a cientos de personas durante mitines de la oposición, sino que también fueron suspendidas varias organizaciones de la sociedad civil y se impuso un bloqueo temporal de internet.

«Los socios internacionales de Uganda deberían expresar sus preocupaciones de manera pública y privada a instar al Gobierno de Museveni a poner fin a esta represión», subrayó Budoo-Scholtz.

Museveni, de 81 años, obtuvo el 71,65 % de los votos en las elecciones, logrando así un séptimo mandato de cinco años, según la Comisión Electoral, mientras Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %.

Pero el líder opositor rechazó estos resultados y denunció un «fraude masivo» en los comicios, celebrados tras meses de represión de la disidencia. EFE

lbg/pa/psh