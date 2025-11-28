HRW alerta de riesgos en la credibilidad de las elecciones en República Centroafricana

3 minutos

Nairobi, 28 nov (EFE).- Human Rights Watch (HRW) advirtió este viernes sobre posibles irregularidades, presiones políticas y de seguridad que podrían poner en duda la credibilidad de las elecciones previstas para el 28 de diciembre en la República Centroafricana (RCA), que incluyen comicios presidenciales, parlamentarios y, por primera vez en décadas, municipales.

“A pesar de avances tangibles hacia la paz, los obstáculos a la participación de la oposición, la disfunción administrativa y el temor a un retorno a la represión podrían dejar fuera del proceso a amplios sectores de la población”, alertó el director de HRW para África Central, Lewis Mudge, en un comunicado.

El presidente de la RCA, Faustin-Archange Touadéra confirmó a finales de julio pasado que buscará la reelección tras conseguir un polémico referéndum en 2023 eliminar el límite constitucional de dos mandatos presidenciales.

Dos de los principales opositores, los exprimeros ministros Anicet Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra, fueron inicialmente excluidos de la contienda y solo admitidos como candidatos el 14 de noviembre por el Consejo Constitucional.

Para HRW se trató de una maniobra administrativa que ha favorecido al partido gobernante, Unión de Corazones Unidos (MCU, en inglés), y perjudicó a la oposición, pues el retraso en la inscripción de los opositores plantea dudas sobre si los votantes tendrán una verdadera opción.

Según la organización humanitaria, la Autoridad Nacional Electoral enfrenta problemas logísticos, como fallos en la cadena de suministro, listas de votantes incompletas y personal insuficientemente capacitado, especialmente fuera de Bangui -la capital-, lo que podría limitar la apertura de muchos de los 6.700 colegios electorales estimados y afectar la participación rural.

De acuerdo con HRW, el gobierno firmó una serie de acuerdos de paz con grupos armados que azotan la región y pese a haber creado “condiciones de estabilidad sin precedentes en años”, eluden la rendición de cuentas por abusos de derechos humanos y posibles crímenes de guerra.

La campaña oficial se desarrollará entre el 13 y el 26 de diciembre, y las elecciones coinciden con la reducción planificada de la Misión de Paz de la ONU (Minusca), que podría dejar expuestas a comunidades en regiones afectadas por el conflicto si los acuerdos de paz fracasan.

La oposición en la RCA ha llamado a boicotear las elecciones debido a obstáculos para candidatos, deficiencias administrativas y control gubernamental de medios y recursos del Estado, pero la falta de participación podría garantizar un parlamento dominado por la MCU.

El país sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka (‘alianza’ en idioma sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil. EFE

