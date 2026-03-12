HRW califica de «previsible» y «evitable» el asesinato de una líder feminista en Irak

Redacción Internacional, 12 mar (EFE).- La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) criticó este jueves a las autoridades iraquíes por el asesinato de la líder feminista Yanar Mohamed en Bagdad, que describieron como el resultado «previsible y totalmente evitable» de una «cultura de impunidad ante abusos graves contra activistas» extendida por Irak.

En un comunicado, HRW acusó al Estado iraquí de contribuir con su inacción a la sensación de impunidad de los atacantes, y señalaron «el incumplimiento sistemático de su obligación de hacer justicia para las familias de los defensores de los derechos humanos y activistas políticos asesinados durante la última década».

«El espacio cívico en Irak, en particular para las activistas por los derechos de las mujeres, se ha visto cada vez más amenazado en los últimos años», señalaron.

La organización puso el foco en la situación de amenaza a la que las feministas iraquíes llevan tiempo expuestas por su oposición a la llamada Ley de Estatuto Personal, que entró en vigor en enero de 2025 y que, entre otras medidas contrarias a la igualdad de género, permite el matrimonio de niñas a partir de los nueve años.

En su comunicado, exigieron a las autoridades del país árabe «hacer todo lo posible por identificar a los responsables y exigirles responsabilidades» y condenaron «este cobarde acto terrorista», que consideran «un ataque directo a la lucha feminista y a los valores de libertad e igualdad».

Para la investigadora en Irak de HRW, Sarah Sanbar, «Yanar Mohamed era una líder formidable, incansable e inspiradora», que «mejoró la vida de innumerables mujeres» y por cuyo asesinato el Gobierno iraquí «es responsable de impartir justicia».

Mohamed, que fue asesinada a tiros la mañana del dos de marzo por dos hombres en motocicleta sin afiliación conocida, era cofundadora de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI, en inglés).

HRW reivindicó su legado, que «perdurará en las mujeres que continúan su labor». EFE

