HRW critica el «silencio» de la UE e India ante «abusos» de derechos antes de la cumbre

2 minutos

Bruselas, 26 ene (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) criticó este lunes que la Unión Europea e India «guarden silencio» sobre «graves abusos de derechos humanos» en el país asiático antes de la cumbre que ambas partes celebran mañana martes en Nueva Delhi.

«En un momento de crecientes ataques a las normas e instituciones internacionales, el mundo necesita que sus ‘mayores democracias’ den ejemplo, defiendan los derechos humanos y se exijan mutuamente responsabilidades. Eso es lo contrario de lo que han estado haciendo la UE y la India», dijo el director adjunto de HRW para la UE, Claudio Francavilla, en un comunicado.

Para esta organización de derechos humanos, ambas partes «han guardado silencio» sobre los «graves abusos de derechos humanos y políticas discriminatorias» en India, «en su búsqueda de un acuerdo comercial apresurado».

La UE e India celebrará este martes una cumbre de alto nivel, que contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en medio de las negociaciones que mantienen sobre un acuerdo de libre comercio.

HRW reprochó que «si es así es como pretenden llevar adelante su colaboración», las promesas para defender los derechos humanos y el derecho internacional «sonarán cada vez más vacías».

La organización señaló que tanto Bruselas como Nueva Delhi deberían aprovechar esta cumbre para dejar claro que el respeto de los derechos humanos «no es un eslogan, sino una obligación fundamental que debe guiar su relación bilateral».

«Sus acciones en los próximos años demostrarán si lo dicen en serio», zanjó.

HRW denunció el año pasado «un clima de miedo e intimidación» en India, con expulsiones ilegales y demoliciones ilegales de propiedad privada por motivos religiosos, agresiones y detenciones arbitrarias, represión de la sociedad civil y medios críticos, y bloqueos abusivos de internet para frenar protestas, medidas impulsadas por el primer ministro del país, Narendra Modi.

iba/jaf/rcf