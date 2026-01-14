HRW critica que muchos jubilados húngaros deben elegir entre comer, medicarse o calentarse

3 minutos

Budapest, 14 ene (EFE).- La ONG ‘Human Rights Watch’ denunció que el Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán vulnera los derechos de los jubilados debido a unas pensiones bajas que obligan a muchos a elegir entre comer, medicarse o usar la calefacción, sin garantizar un nivel de vida digno.

El Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán «no garantiza el derecho de las personas mayores a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho al acceso a alimentos, medicamentos y energía suficientes», afirma HRW en un análisis recogido por la prensa local.

La organización de defensa de los derechos humanos agrega que el «deficiente» sistema de seguridad social del país centroeuropeo obliga a muchos pensionistas «a elegir entre gastar su escasa pensión en alimentos, medicamentos o calefacción».

Según datos oficiales, a finales de 2024 Hungría contaba con 2 millones de pensionistas en una población de 9,5 millones de habitantes.

La jubilación de dos tercios de los pensionistas no alcanza el sueldo mínimo bruto, de 676 euros mensuales, mientras que la cuarta parte del total contaba con mensualidades de menos de 441 euros, el umbral oficial de la pobreza.

El documento de HRW advierte de que, como las mujeres suelen ganar menos y viven más que los hombres, están más expuestas a la pobreza en la vejez, según el portal informativo Hvg.

Según HRW, las más perjudicadas son las mujeres que dejaron de trabajar durante años para cuidar de sus hijos, así como aquellas que desempeñaron empleos informales o sin contrato.

El sistema de pensiones de Hungría determina el monto de las mensualidades a base de los ingresos de los asegurados, y su aumento está vinculado con la inflación.

«La difícil situación de las personas mayores de Hungría contradice las afirmaciones del Gobierno de que da prioridad al bienestar de la ‘gente común húngara'», afirma HRW.

La organización recuerda que esta situación se da «en un momento en el que existe una gran preocupación a nivel internacional por la gobernanza antidemocrática de Hungría y la violación generalizada de las libertades y los derechos fundamentales».

En este contexto, HRW insta a Hungría a aumentar las pensiones más bajas y a reformar el sistema de indexación «para garantizar que ninguna persona mayor quede sin acceso a alimentos nutritivos, energía suficiente para calentar su hogar y la medicación necesaria».

Como miembro de la Unión Europea (UE), subraya el informe, Hungría está sujeta a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, cuyo artículo 34 fija obligaciones en materia de protección del derecho a la seguridad social y a los servicios sociales, así como de respeto del derecho a la asistencia social para combatir la exclusión y la pobreza.EFE

