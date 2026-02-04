HRW denuncia «racismo exacerbado» en UE por normalización de retóricas de extrema derecha

Madrid, 4 feb (EFE).- El «racismo y otras formas de discriminación» persistentes en la Unión Europea (UE) han sido «exarcebados por la normalización de narrativas de extrema derecha por parte de los partidos mayoritarios» de los países del bloque, denuncia el informe anual de Human Rights Watch (HRW).

Además, según el informe publicado este miércoles, los intentos de la UE de «restringir la migración al bloque a toda costa» siguen provocando «graves riesgos y abusos a los derechos humanos», acentuados por los cambios introducidos por el Pacto europeo sobre Migración y Asilo, que entrará en vigor este año.

Esto se ha materializado en que algunos países, como Alemania, Polonia, Grecia o Finlandia, han restringido o suspendido los procesos de asilo.

Además, la UE en su conjunto está avanzando para hacer más fácil el rechazo rápido de las solicitudes de asilo para externalizar la carga a países fuera del bloque, con la creación de los llamados «centros de retorno», y también hacia aumentar las deportaciones.

Mientras tanto, recuerda HRW, 1.865 personas, incluidos 342 niños y niñas, han muerto en el mar al intentar cruzar desde África a España.

Ataques a la migración y discriminaciones

HRW también denuncia que «la creciente influencia y éxito de los partidos de extrema derecha en muchas partes de la UE, incluso en el gobierno, y la normalización de sus narrativas y políticas ayudaron a alimentar la discriminación y la intolerancia hacia las comunidades marginadas, afectando particularmente a migrantes, musulmanes y personas LGTB».

Según la organización de derechos humanos, los partidos mayoritarios europeos han respondido a la pérdida de apoyos que se han ido a formaciones de extrema derecha adoptando posturas y retóricas «en lugar de contrarrestar su discurso de odio, ayudando así a normalizarlos», y también los medios de comunicación y redes sociales han contribuido a «amplificar las narrativas» de la derecha radical.

Así, por ejemplo, en el caso de Alemania, tras ganar la CDU/CSU conservadora las elecciones rompió «un tabú de larga data» al trabajar con la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) para restringir «aún más la inmigración».

Eso ha derivado en medidas para limitar el acceso al asilo y la reunificación familiar y en intensificar los controles fronterizos, y el propio canciller, Friedrich Merz, afirmó que la migración afectaba la seguridad de las ciudades alemanas.

También en Reino Unido «la normalización de las narrativas anti-inmigración del gobierno laborista envalentonó a la extrema derecha en medio del aumento del odio contra los migrantes expresado en redes sociales y ataques selectivos en Irlanda del Norte», resume HRW, con planes del Ejecutivo para prohibir el acceso a la ciudadanía a cualquier persona que entre de forma irregular.

En Grecia, el informe señala las devoluciones en caliente, condiciones de «hacinamiento extremo» y confinamiento prolongado de menores en los campos del Egeo, así como una política gubernamental para suspender el acceso al asilo para ciertas llegadas e incluso la introducción de penas de hasta 5 años de cárcel a quienes se les rechazase el asilo y no salieran del país.

HRW también critica el «modelo represivo de control migratorio» en Italia, donde el gobierno quiso establecer centros de detención para personas que quería deportar en Albania, un modelo bloqueado por la justicia pero que la UE no está cerrada a simular.

Además, el informe recuerda los ataques a la población LGTBI en países como Hungría, donde se prohibieron las marchas del Orgullo.

Europa e Israel

Respecto a las actuaciones en materia exterior de los Veintisiete, la respuesta a las agresiones de Israel en Gaza «siguió siendo el tema más divisivo», según HRW.

La Comisión Europea aprobó en septiembre suspender el pilar comercial del acuerdo de asociación UE-Israel, mientras algunos Estados fueron más allá en solitario prohibiendo el comercio con asentamientos o declarando ‘persona non grata’ a políticos israelíes.

En Alemania, el informe denuncia que las autoridades «socavaron» la libertad de expresión, reunión y asociación en las protestas de solidaridad con Palestina, donde hubo un «uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes».

Y en Reino Unido, el gobierno proscribió el grupo activista ‘Palestine Action’, en una decisión calificada como «injustificada» por expertos de la ONU.

La UE aprobó el año pasado más sanciones contra Rusia y acordó crear un Tribunal Especial para la agresión contra Ucrania, según destaca el informe.

Pero no ha emitido sanciones contra personas involucradas en violaciones en Sudán o este de la República Democrática del Congo (RDC) y el bloque «sigue reacio» a pronunciarse sobre los derechos humanos en China. EFE

