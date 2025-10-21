HRW denuncia «serie de ejecuciones de menores» en Arabia Saudí tras última pena capital

3 minutos

El Cairo, 21 oct (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este martes una «serie de ejecuciones de menores de edad» en Arabia Saudí, después de que ayer las autoridades del país anunciaran la implementación de la pena capital a un hombre que cometió presuntamente delitos en su infancia, el segundo en lo que va de año.

“Con la ejecución de Abdullah al Derazi, las autoridades saudíes alcanzaron dos hitos terribles: 300 ejecuciones en los primeros 10 meses de 2025 y la segunda ejecución de una persona acusada de cometer delitos en la infancia”, dijo la investigadora para Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos de HRW, que añadió que dichos ajusticiamientos «deberían disipar cualquier duda que aún persista a nivel mundial sobre el terrible historial de derechos humanos» del país del golfo Pérsico.

Al Derazi, el ejecutado número 300 de 2025, había sido condenado a muerte por cargos de terrorismo relacionados con su participación en protestas y procesiones fúnebres.

En 2025, las autoridades saudíes han llevado a cabo ejecuciones a un «ritmo sin precedentes sin el debido proceso aparente», incluyendo al menos una ejecución de un periodista conocido y al menos 198 por delitos no violentos relacionados con las drogas.

Otra persona, Jalal al Labbad, ejecutada el 21 de agosto, fue condenada por cargos similares a Al Derazi relacionados con su participación en protestas cuando era niño.

Al Derazi pertenecía a la minoría musulmana chií del país, que ha sufrido durante mucho tiempo «discriminación y violencia sistémicas por parte del gobierno», de acuerdo con la ONG.

La Policía saudí lo arrestó en agosto de 2014 tras golpearlo brutalmente en la calle, según informó la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés).

El Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí -encargado de casos de terrorismo- condenó a muerte a Al Derazi en febrero de 2018 por delitos relacionados con protestas, presuntamente cometidos a los 17 años, en virtud de la ley antiterrorista del país, según documentos judiciales.

HRW recordó que Arabia Saudí es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que prohíbe estrictamente el uso de la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años.

Los tribunales saudíes han condenado a muerte al menos a otros seis menores acusados ​​de delitos, entre ellos Yousef al Manasif, Ali al Mabiouq, Jawad Qureiris, Ali al Subaiti, Hassan al Faraj y Mahdi al Mohsen, los cuales «siguen en peligro de ejecución por cargos similares, a pesar de los llamamientos de expertos de la ONU y grupos de derechos humanos para que se detengan las ejecuciones por delitos presuntamente cometidos en la infancia».

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según organizaciones de derechos humanos. EFE

ijm/ah