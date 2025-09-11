HRW denuncia abusos contra periodistas en Yemen por parte de «todos los bandos en guerra»

3 minutos

El Cairo, 11 sep (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que todas las partes en conflicto en Yemen -los rebeldes hutíes, el Consejo de Transición del Sur (STC) y el Gobierno reconocido internacionalmente- han cometido violaciones graves y sistemáticas contra periodistas y medios de comunicación.

En un informe de 58 páginas titulado “Rezamos a Dios torturando periodistas”, HRW documenta 14 casos de abusos contra periodistas desde noviembre de 2023, incluidos cinco que siguen detenidos arbitrariamente, tres por los hutíes y dos por el STC.

La gravedad de estos abusos va desde detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas hasta torturas, en lo que la organización considera un «ataque frontal a la libertad de expresión».

Cuatro periodistas previamente detenidos por los rebeldes hutíes afirmaron a HRW haber sido sometidos a un trato más brutal que a otros detenidos para atemorizarlos y para que «no denunciaran los abusos, la mala gestión y la corrupción de las autoridades».

Abdelkhaleq Emran, un periodista liberado, contó que una autoridad penitenciaria hutí le dijo: «Rezamos a Dios torturando a periodistas», lo que inspiró el título del informe.

“Los ataques repetidos contra periodistas y medios han puesto en peligro vidas y han socavado gravemente la libertad de expresión en Yemen”, advirtió la investigadora de HRW para Yemen y Baréin, Niku Jafarnia.

Según su investigación, los bandos enfrentados también han confiscado medios, acosado a trabajadores de prensa y restringido su movimiento.

Entre los afectados se encuentran agencias y plataformas como Yemen Live, Yemen Digital Media, Sawt al-Yemen, SABA News y el propio Sindicato de Periodistas Yemeníes.

La represión ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse, mientras que quienes permanecen en el país limitan sus coberturas por temor a represalias.

“Incluso en mi pasaporte puse que soy estudiante para evitar problemas en los controles”, contó a HRW la periodista freelance Lubna Sadeq desde Adén, la capital provisional del país y sede del Gobierno reconocido internacionalmente.

Aliados de Irán, los hutíes, cuyo nombre oficial es Ansar Alá (Partidarios de Dios), son un grupo rebelde chií zaidí que surgió en el Yemen en los años 90 y que lleva décadas luchando contra el Gobierno yemení.

La intensificación del conflicto en el país en 2015, cuando una coalición militar encabezada por Arabia Saudí y apoyada por EE.UU. intervino para hacer frente a los rebeldes, dio lugar a una guerra que sigue a día de hoy y que ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

HRW instó a los Estados miembros de la ONU a exigir en el próximo Consejo de Derechos Humanos la liberación inmediata de todos los comunicadores detenidos y la rendición de cuentas de las partes en conflicto.

“Todos los bandos deben poner fin a las prácticas abusivas contra periodistas y medios”, reclamó Jafarnia. EFE

pab/ijm/cg