HRW denuncia arrestos y deportación de refugiados por demoras burocráticas en Egipto

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El Cairo, 7 jul (EFE).- Muchos refugiados y solicitantes de asilo en Egipto, en su mayoría procedentes de Sudán y Sudán del Sur, han sufrido meses de arrestos arbitrarios, detenciones ilegales y deportaciones por carecer de documentos debido a demoras burocráticas y administrativas en el país norteafricano, denunció este martes Human Rights Watch (HRW).

La ONG afirmó en un comunicado que desde finales de 2025 y durante todo 2026, las autoridades egipcias intensificaron su campaña de arrestos, detenciones y deportaciones dirigidas a solicitantes de asilo y refugiados, a menudo basándose únicamente en la expiración de sus permisos de residencia, incluyendo a personas con tarjetas válidas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

«Los refugiados y solicitantes de asilo en Egipto están perdiendo su estatus de residencia debido a demoras burocráticas y están siendo encarcelados y deportados por carecer de los documentos que el Gobierno no ha proporcionado», dijo en la nota la responsable sénior de derechos de refugiados y migrantes de HRW, Michelle Randhawa.

Consideró que «detener a solicitantes de asilo y refugiados simplemente porque sus documentos han expirado debido a las demoras administrativas del gobierno es arbitrario y draconiano».

La ONG asegura que ha entrevistado a varios refugiados y solicitantes de asilo de Sudán del Sur, Sudán, Eritrea y Etiopía, y ha enviado preguntas sobre su situación al Ministerio de Exteriores del país norteafricano, sin recibir respuesta.

Como ejemplo destaca el caso de varias personas a las que ha entrevistado, entre ellas un sursudanés detenido pese a haber asegurado a los policías que tenía cita para obtener la residencia, además de una tarjeta de ACNUR.

«Me dijeron: No tienes residencia, sois demasiados sudaneses en este país, ya no te queremos», dijo el sursudanés, según HRW.

El documento recuerda que expertos de la ONU expresaron en marzo su alarma ante los informes de deportaciones y arrestos arbitrarios, advirtiendo que estas prácticas «se llevaron a cabo, según se informó, sin evaluaciones individualizadas para determinar el riesgo de devolución forzosa».

Esto -añade- significa «el retorno a un país o territorio donde probablemente sufrirían persecución».

Si bien el Gobierno egipcio no publica estadísticas oficiales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación afirman que miles de refugiados y solicitantes de asilo fueron arrestados o deportados en 2026.

Egipto acogía a más de 1,1 millones de refugiados y solicitantes de asilo registrados ante el ACNUR, pero ese número se ha triplicado con creces desde el inicio del conflicto en Sudán en abril de 2023, añadió HRW.

En este contexto, señaló que en 2025 Egipto registró el mayor número de nuevas solicitudes de asilo en el mundo, según el ACNUR, cuya oficina en El Cairo llevó a cabo la mayor operación de determinación del estatuto de refugiado de la agencia a nivel mundial.

HRW pidió al Gobierno egipcio «cesar de inmediato todas las detenciones, arrestos y deportaciones arbitrarias de solicitantes de asilo y refugiados, en particular las basadas únicamente en permisos de residencia vencidos, y cumplir con sus obligaciones internacionales» al respecto.

El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, reiteró el pasado sábado que su país acoge a más de 10 millones refugiados, por lo que exhortó a una mayor ayuda económica, en especial de la Unión Europea, para afrontar las consecuencias económicas, sociales y de seguridad relacionadas con esa situación. EFE

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