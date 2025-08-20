HRW denuncia ejecuciones sumarias de 141 civiles realizadas por el M23 al este de la RDC

Nairobi, 20 ago (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, realizó ejecuciones sumarias contra 141 civiles en el este de la República Democrática del Congo (RDC) durante julio pasado.

“El grupo armado M23, controlado por Ruanda, ejecutó sumariamente a más de 140 civiles en julio de 2025, en su mayoría de etnia hutu, en al menos 14 aldeas y pequeñas comunidades agrícolas en el este de la RDC”, indicó la ONG en un comunicado.

Según HRW, las ejecuciones ocurrieron entre el 10 y el 30 de julio, donde combatientes del M23 asesinaron a residentes y agricultores locales -incluidas mujeres y niños-, en sus aldeas, campos y a orillas del río Rutshuru en la provincia de Kivu del Norte.

“Testimonios, así como fuentes de la ONU y militares, indican que el ejército ruandés, las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF), también participaron en las operaciones del M23”, agregó el documento.

HRW afirmó que las operaciones militares del M23 fueron llevadas a cabo por el 1º Batallón de la 1ª Brigada, comandado por el coronel Samuel Mushagara y el general de brigada Baudoin Ngaruye, respectivamente, quien está sancionado por la ONU por su papel en crímenes de guerra.

“A menos que los responsables de estos crímenes de guerra, incluidos los de más alto nivel, sean investigados y castigados adecuadamente, estas atrocidades solo se intensificarán”, dijo Clémentine de Montjoye, investigadora sénior de HRW en los Grandes Lagos.

El 6 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que al menos 319 civiles fueron asesinados por el M23, respaldado por miembros de las RDF entre el 9 y el 21 de julio en cuatro aldeas de Rutshuru.

Esa cifra coincide con la lista difundida por la ONG de 141 personas asesinadas o desaparecidas y presuntamente muertas.

El comunicado informó que el M23 ordenó a testigos de los ataques enterrar los cuerpos en los campos o dejarlos sin enterrar para impedir a las familias organizar funerales y que los combatientes también arrojaron cuerpos, incluidos los de mujeres y niños, al río Rutshuru.

“Las masacres masivas cometidas por el M23, respaldado por Ruanda, ponen de relieve la brecha que existe entre la retórica en el escenario internacional y la realidad para los civiles en el este del Congo”, añadió Montjoye.

Estas matanzas formarían parte de una campaña militar contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), otro grupo armado compuesto por hutus ruandeses que habrían participado en el genocidio de Ruanda de 1994.

“El hecho de que el M23 atacara a civiles hutus que vivían cerca de bastiones de las FDLR plantea serias preocupaciones sobre limpieza étnica en el territorio”, subrayó HRW.

Las masacres se produjeron semanas después de un acuerdo preliminar mediado por Estados Unidos, firmado el 27 de junio entre el RDC y Ruanda, que exige implementar un plan para “neutralizar” a las FDLR a medida que Ruanda se retire del territorio congoleño.

El 19 de agosto pasado, el M23 y la RDC rubricaron en Doha una declaración de principios para poner fin a la violencia, sin embargo, el grupo rebelde confirmó este martes a EFE que no se volverán a sentar en la mesa de negociaciones auspiciada por Catar hasta que el Gobierno congoleño libere a sus presos. EFE

