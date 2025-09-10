HRW denuncia la «abusiva campaña» de detenciones contra tiktokers en Egipto

The Swiss voice in the world since 1935

El Cairo, 10 sep (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles la campaña de arrestos y procesamientos que las autoridades egipcias han lanzado desde finales de julio contra más de 50 creadores de contenido en redes sociales, a quienes acusan de “socavar la moral pública” y “violar valores familiares”.

Según la organización, los arrestos se basan en cargos “ambiguos y abusivos” como “socavar los valores familiares”, “atentar contra la moral” o “lavado de dinero”, que han alcanzado a bailarinas de danza oriental, tatuadores y jóvenes con millones de seguidores en TikTok.

“La campaña pretende acallar el último espacio de expresión libre en Egipto”, denunció el investigador de HRW para Oriente Medio y Norte de África, Amr Magdi, que consideró que las autoridades egipcias están usando la ley de ciberdelitos de 2018 y disposiciones del Código Penal como instrumentos para «criminalizar cualquier forma de disidencia o comportamiento considerado inmoral».

La directora del programa de género de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR), Lobna Darwish, dijo a EFE que los arrestos tienen “una clara dimensión de clase social” y afectan sobre todo a mujeres y jóvenes de entornos populares.

“No solo se penaliza a quienes son arrestados, sino que se busca intimidar a toda la sociedad”, afirmó.

El Ministerio del Interior difunde regularmente vídeos de las detenciones, lo que, según Darwish, busca enviar un “mensaje de pánico moral” a la sociedad.

HRW reclamó la liberación inmediata de todas las personas detenidas por expresarse en internet y pidió a las autoridades egipcias poner fin a la aplicación de “leyes vagas de moralidad” que, según la organización, violan los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. EFE

